Ахметов инвестирует еще 450 млн евро в строительство новой ветроэлектростанции в Николаевской области

ДТЭК планирует завершить строительство до конца 2026 года. Количество турбин на электростанций возрастет с 19 до 83, а мощность увеличится в четыре раза - с 114 до 500 МВт.

Это самая большая инвестиция частного сектора в Украине с момента полномасштабного вторжения РФ. Общие инвестиции в электростанцию составят 650 млн евро.

Проект станет крупнейшей ветроэлектростанцией в Восточной Европе, построенной за последнее десятилетие.

Согласно условиям соглашения, банки, включая Danske Bank, предоставят 370 млн евро кредитных средств, обеспеченных гарантиями государственного Экспортно-инвестиционного фонда Дании - большая часть из которых будет использована для финансирования турбин Vestas EnVentus V162-6,0 МВт. ДТЭК финансирует остальную стоимость проекта собственными средствами.

На полной мощности Тилигульская ВЭС будет производить 1,7 ТВт-ч электроэнергии в год - этого достаточно для обеспечения электроэнергией 900 000 украинских домов, что эквивалентно энергии, необходимой для зарядки каждого смартфона в ЕС в течение года.

"Это наш вклад в сильную, независимую и свободную Украину, в энергетическую безопасность нашей страны. Мы верим в Украину, продолжаем инвестировать в Украину, чтобы украинцы могли жить на своей земле со светом и теплом, и дальше создаем новые рабочие места, чтобы украинцы могли возвращаться домой. Наша цель - не только восстановить то, что было разрушено РФ, но и заложить основу для будущего экономического роста. Соглашение о строительстве второй очереди Тилигульской ВЭС - крупнейшего объекта зеленой энергетики в стране - во время войны является строительством будущей сильной и независимой украинской энергетики уже сегодня. Это также знак доверия наших европейских партнеров", - отметил акционер компании ДТЭК, бизнесмен Ринат Ахметов.

Президент и генеральный директор Vestas Генрик Андерсен сказал: "Мы гордимся тем, что расширяем наше сотрудничество с ДТЭК и предоставляем наши технологические решения для проекта Тилигульской ВЭС, который будет поддерживать энергосистему Украины. Я хочу поблагодарить ДТЭК за дальновидное лидерство, а также власти Дании, Украины и ЕС за их сильную поддержку этого амбициозного проекта, который поможет усилить энергетическую безопасность Украины".

Кроме Тилигульской, ДТЭК планирует строительство ветроэлектростанции мощностью 650 МВт в Полтавской области. Это часть цели компании, которая заключается в том, чтобы к 2030 году увеличить портфель возобновляемых источников энергии в Украине до 2 ГВт. До октября должны закончиться работы по установке 200 МВт мощных аккумуляторных систем накопления в разных регионах страны.