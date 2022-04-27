Ахметов: пишаюся тим, що наша "Азовсталь" стала оплотом опору в Маріуполі

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що Маріуполь завжди був і буде українським містом. Також бізнесмен пишається, що завод "Азовсталь" став оплотом опору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ахметова газеті Le Temps.

"Маріуполь був, є і буде українським. Наші захисники героїчно б'ються за кожен метр української землі. Я гордий тим, що оплот опору знаходиться на заводі Азовсталь. Вірю, що наші військові відстоять місто, а мирні жителі будуть евакуйовані", - повідомив бізнесмен.

Ахметов назвав те, що відбувається в Маріуполі найглибшою трагедією, за яку Росії повинна понести відповідальність.

"Вірю в те, що російські військові понесуть покарання за всі злочини, скоєні в Україні та Маріуполі. Маріуполь - це найглибша трагедія і катастрофа, яку не можна пробачити", - заявив власник "Азовсталі".