Ахметов: пишаюся тим, що наша "Азовсталь" стала оплотом опору в Маріуполі

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що Маріуполь завжди був і буде українським містом. Також бізнесмен пишається, що завод "Азовсталь" став оплотом опору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ахметова газеті Le Temps.
"Маріуполь був, є і буде українським. Наші захисники героїчно б'ються за кожен метр української землі. Я гордий тим, що оплот опору знаходиться на заводі Азовсталь. Вірю, що наші військові відстоять місто, а мирні жителі будуть евакуйовані", - повідомив бізнесмен.
Ахметов назвав те, що відбувається в Маріуполі найглибшою трагедією, за яку Росії повинна понести відповідальність.
"Вірю в те, що російські військові понесуть покарання за всі злочини, скоєні в Україні та Маріуполі. Маріуполь - це найглибша трагедія і катастрофа, яку не можна пробачити", - заявив власник "Азовсталі".
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