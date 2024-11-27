RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Ахметов в 2024 году потерял больше всего среди крупных бизнесменов

Фото: Ренат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Александр Мороз

Состояние Рината Ахметова в 2024 году упало почти на четверть, он потерял больше всех среди крупных бизнесменов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV .

"Это почти на четверть меньше по сравнению с предыдущим годом. Практически все компании SCM попали под огонь российской армии", - говорится в материале издания.

На второй строчке после Ахметова – Виктор Пинчук. Его состояние в 2024 году наоборот выросло на 28% до 2,2 млрд долларов.

Замыкает тройку лидеров семья Петра Порошенко. Его состояние за 2024 год по данным журналистов выросло на 22%.

Напомним, ранее компания "Метинвест" передала Силам обороны уже около 700 укрытий, которые называют "стальными тайниками". Зарытые в землю, эти постройки способны спасти жизнь даже от артиллерийских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов