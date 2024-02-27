Ахметов в 2023 году увеличил инвестиции в Украину до 800 млн долларов

Для обеспечения энергетической независимости Украины за 2023 год ДТЭК ввела в эксплуатацию 26 новых угольных рядов, обновила более 6 тыс. км воздушных линий и 2 тысячи энергообъектов, в том числе капитально отремонтированы энергоблоки ТЭС и их элементы после вражеских обстрелов.

Продолжились инвестиции во вторую очередь одной из самых мощных ВЭС в Восточной Европе Тилигульской ВЭС. Проведены геологоразведочные, строительные и бурильные работы на газовых месторождениях.

Капитальные инвестиции "Метинвест" сосредоточены на восстановлении и развитии безопасности ключевых металлургических предприятий, поддержке технологии производства.

Ремонты печей на "Запорожстали" и "Каметстали", восстановление оборудования на криворожских ГОКах, а также, не менее важно, на поддержке производственной инфраструктуры компании "Покровскуголь", ввод в работу новых шахтных рядов. Благодаря этому предприятие, расположенное в Донецкой области неподалеку от линии фронта, смогло, несмотря на войну, обеспечить украинские металлургические заводы угольным концентратом.

В целом по результатам 12 месяцев 2023 года украинские, ассоциированные и совместные предприятия инвестиционной группы SCM уплатили 66,4 млрд. грн. налогов и сборов в бюджеты всех уровней (или $1,8 млрд.).

На социальные программы направлено 11,4 млрд. гривен (или $0,3 млрд.). В частности, на программы для жителей регионов присутствия, меры по усилению безопасности труда и охране окружающей среды.

Кроме того, бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" продолжают поддерживать Украину и украинцев в эти сложные времена.

За два года полномасштабной войны на помощь военным и мирным направлено уже 7,6 млрд грн. Дополнительно Ринат Ахметов выделил 1 млрд. грн. на проект помощи защитникам Мариуполя и их семьям "Сердце Азовстали".