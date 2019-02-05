В АГРУ підрахували щорічні збитки від зниження норм споживання газу

За оцінками Міненерговугілля, щорічні збитки всіх учасників ринку оцінюються в 383 млн куб. м природного газу

Предложенные Кабмином нормы потребления газа для потребителей без счетчиков занижены минимум вдвое. Они станут причиной получения убытков участниками рынка на сумму около 3 млрд гривен без всякого источника покрытия. Об этом говорится в заявлении Ассоциации газового рынка Украины.

"Постановление Кабинета министров "Некоторые вопросы потребления природного газа бытовыми потребителями" носит регуляторный характер и было принято с нарушением всех возможных процедур. Текст данного постановления существенно отличается от редакции, которая была согласована Государственной регуляторной службой Украины. Кроме того, она определяет отношения на газовом рынке задним числом. Это противоречит положениям Конституции Украины, ведь ни законы, ни нормативно-правовые акты не могут иметь обратного действия во времени. Это открывает перспективу обжалования данного постановления в суде с момента его принятия", - говорится в тексте заявления.

Ассоциация газового рынка также отмечает, что по оценкам Минэнергоугля, ежегодные убытки всех участников рынка из-за действий заниженных норм потребления оценивается в 383 млн куб. м природного газа стоимостью в размере 2,681 млрд гривен в год. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 23 марта 2016 г. № 203", которое было обнародовано на сайте профильного министерства с соблюдением всех процедур.

"Подчеркиваем ошибочность информации, что якобы предыдущие постановления, которые устанавливали необоснованные нормы потребления, были отменены исключительно по формальным основаниям. Вопрос обоснованности норм потребления был предметом исследования в судах, о чем свидетельствуют тексты судебных решений, а убытки, понесенные операторами ГРС, будут взысканы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством", - говорят в АГРУ.

Также сообщается, что постановление Кабмина, которое устанавливает заниженные нормы потребления газа бытовым потребителям природного газа, базируется на необоснованной и лживой информации. Убытки участников газового рынка будут взысканы в судебном порядке, а постановление может быть отменено в суде с момента его принятия.