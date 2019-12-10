АГРУ звернулася до регулятора через необґрунтовані звинувачення операторів

Асоціація газового ринку України звернулася до Регулятора у зв'язку із звинуваченнями операторів ГРМ і закликала не використовувати тези попереднього складу комісії. Про це йдеться в заяві АГРУ.

"Звертаємося до Регулятора у зв'язку з необґрунтованими звинуваченнями операторів ГРМ і закликаємо не використовувати тези попереднього складу комісії, який діяв умисно, з метою заподіяння шкоди та доведення до банкрутства операторів ГРМ", - йдеться в заяві.

В АГРУ відзначили, що приведення газу до стандартних умов передбачено Законом України "Про ринок природного газу", Кодексом газорозподільних систем, Типовим договором розподілу природного газу, Правил постачання природного газу. Згідно з цим законодавством з 2016 року різниця в обсягах, що виникає від приведення газу до стандартних умов, була виключена з витрат операторів ГРМ і включена до складу витрат споживачів, що підтверджено відповідними державної наукової експертизами.

"Завдяки приведенню обсягів газу до стандартних умов "Нафтогаз України" отримує кошти за весь обсяг газу, який передає постачальнику, "Укртрансгаз" - за фактично протранспортовані обсяги газу, а в операторів ГРМ не формуються штучні збитки без джерела їх покриття", - йдеться в заяві.

При обчисленні обсягів споживання газу споживачам застосовується індивідуальний або понижуючий коефіцієнт. За словами АГРУ, цим забезпечується право кожного сплачувати виключно за те, що він фактично спожив. В результаті відсутнє перехресне субсидування між споживачами, і всі учасники ринку дотримуються норм чинного законодавства.

В АГРУ додали, що у будь-яких країнах ЄС приведення обсягів газу до стандартних умов є частиною рахунка кінцевого споживача і не включається в структуру тарифів операторів ГТС та ГРМ.

"Нагадаємо, що Асоціація заявляла про відсутність коштів для покриття різниці за температурним коефіцієнтами в тарифах операторів спочатку, зате з боку попереднього складу НКРЕКП була обрана тактика перекладання проблеми на плечі операторів ГРМ. Вважаємо, що чиновники, які брали участь у спробах довести операторів ГРМ до навмисного банкрутства, ввели в оману новий склад регулятора, маніпулюючи фактами на свій розсуд. Оператори ГРМ неодноразово доводили свою правоту у передбачений законом спосіб. Чиновники, які були залучені до цієї схеми дискредитації європейських правил торгівлі газом, не змогли надати підтвердження, що різниця у вимірах, яка виникає при різних температурних режимах покривається за рахунок тарифу. Такої практики не існує в жодній європейській країні", - йдеться в заяві.

В АГРУ сподіваються, що новий склад НКРЕКП "зможе закінчити реформування українського ринку природного газу і впровадження європейських правил і регламентів ЄС № 312/2014, 703/2015, 459/2017 і 260/2017, які, в тому числі вирішують питання приведення газу до стандартних умов".

Оператори ГРМ, згідно із заявою, починаючи з 2016 року повністю готові до впровадження європейських норм і правил газового ринку, в тому числі і до переходу на розрахунки за газ за енергетичними показниками.