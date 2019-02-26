АГРУ і Енергоспівтовариство сподіваються на запуск добового балансування ринку газу з березня

Очікується, що УТГ з 1 березня запустить добове балансування ГТС

Члены Ассоциации газового рынка Украины (АГРУ) активно содействуют внедрению суточного балансирования рынка газа и в Секретариате Энергетического сообщества положительно оценили эти проактивные действия АГРУ, сообщает пресс-служба Ассоциации.

Как сообщается, АГРУ способствует мобилизации всего потенциала членов Ассоциации для того, чтобы действующий оператор ГТС устранил существенные проблемы и недоделки в работе своей информационной платформы до 1 марта 2019 года - очередному дедлайну для начала суточного балансирования рынка газа в Украине.

Ассоциация газового рынка Украины получила от Секретариата Энергетического сообщества письмо, в котором высказана обеспокоенность и нежелание мирится с очередным переносом срока внедрения суточного балансирования рынка газа в Украине. Вместе с тем отмечено, что Секретариат получил от оператора ГТС - "Укртрансгаза" - заверение в том, что новый крайний срок не понадобится и процесс суточного балансирования стартует 1 марта 2019 года.

В пресс-службе отметили, что АГРУ вместе с Секретариатом Энергосообщества полагается на способность "Укртрансгаза" наладить суточное балансирование рынка газа с 1 марта 2019 года. Этот осторожный оптимизм опирается на то, что специалисты "Укртрансгаза" уже около года работают над внедрением суточного балансирования рынка и сейчас заняты настройкой уже второй информационной платформы. В последнее время активизирована работа по ее тестированию, и все участники рынка газа принимают в этом активное участие.

Ассоциация уверенна, что успешное внедрение суточного балансирования обеспечит полноценную интеграцию украинского рынка газа с рынками стран Европейского Союза.