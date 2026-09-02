Агропредприятие "Земля и Воля" под угрозой из-за долгов наследников: что известно

После смерти многолетнего владельца ООО "Земля и Воля" Леонида Яковишина одно из самых крупных агропредприятий Черниговщины оказалось в центре долговых и судебных споров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мнения экспертов и публикации в СМИ и соцсетях.

Судебный спор из-за ссуды на 20 млн долларов

"Земля и Воля" имеет земельный банк около 32 тысяч гектаров, семенной завод, свинокомплекс и обеспечивает работой почти две тысячи работников.

Один из ключевых споров вокруг предприятия касается 20 млн долларов, которые Яковишин одолжил у предпринимателя Дмитрия Шавла под залог корпоративных прав "Земли и Воли".

Теперь Шавло через суд отстаивает свое право на возврат средств с предусмотренными законодательством Украины процентами по просрочке и штрафами или на залог, которым был обеспечен заем.

В то же время наследники, по данным публичных материалов, подвергают сомнению именно долговое обязательство и пытаются обжаловать его.

"Факт ссуды возразить невозможно. Поэтому экономные наследники инициировали возбуждение уголовного дела: мол, еще неизвестно, откуда деньги у кредитора. Поэтому деньги можно не возвращать", - пишет экономист Борис Кушнирук.

Блогер Сергей Наумович также обращает внимание на судебный аспект конфликта.

"О чем говорит эта история? У авантюристов есть уверенность, что в судах они решают", - пишет он.

По мнению Наумовича, подобные истории подрывают доверие к правилам ведения бизнеса в Украине.

"То есть когда брали 20 млн долларов - все было нормально, а когда пора возвращать - деньги вдруг стали "неправильными", - отмечает блогер Евгений Прокопишин.

Смена менеджмента и задержки зарплат

После перехода предприятия под управление наследников, по утверждению Кушнирука, возникают проблемы в его работе. Экономист пишет об изменении более десяти топ-менеджеров, расформировании управленческого состава филиалов и задержке зарплат.

"Пострадают от этого прежде всего обычные работники "Земли и Воли" и, как ни банально это звучит, продовольственная безопасность Украины", - предупреждает политолог Евгений Магда, комментируя возможные последствия затягивания конфликта в судах.

В СМИ упоминают связи Яковишина с Россией

Отдельно в СМИ неоднократно поднимался вопрос политического и военного бекграунда Яковишина. В публикациях упоминалось его пророссийские взгляды, связи в России и публичные выступления против независимости Украины.

Также в СМИ есть материалы, в которых утверждается, что во время оккупации части Черниговщины в 2022 году предприятие Яковишина якобы заправляло горючим технику российских военных. Однако эти утверждения нуждаются в отдельной проверке и подтверждении компетентными органами.

Доля предприятия и продовольственная безопасность

Еще острее ситуацию описывает блогер Александр Бабак. Он обращает внимание на российские связи людей из окружения Яковишина и утверждает, что после смерти агрария наследники вывозят средства за границу, где проживает большая часть отпрысков, а именно предприятие фактически уничтожают.

По словам Бабака, актив, который стоит сотни миллионов долларов и обеспечивает работой тысячи людей, может быть потерян не из-за войны, а из-за действий наследников.

Бабак также считает, что государство должно законодательно предусмотреть возможность национализации предприятий в случаях, когда действия собственников ведут к разрушению стратегически важного бизнеса и наносят ущерб государственным интересам.

Таким образом, государственным структурам, по мнению авторов приведенных оценок, придется обратить внимание на ситуацию вокруг "Земли и Воли" - как на оперативное судебное решение вопросов долгов, так и главное на обеспечение устойчивой работы аграрного предприятия.

В условиях целенаправленных атак России на продовольственную безопасность Украины - склады, логистику и производства – стабильная работа такого предприятия является важной составляющей стратегической безопасности.

Вопрос сохранения производства зерна и мяса и рабочих мест для тысяч людей остается особенно актуальным в условиях войны.

В то же время, окончательные правовые оценки относительно долговых обязательств, действий наследников и других спорных обстоятельств должны предоставить суды и компетентные государственные органы.