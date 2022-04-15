Агрокомпанія FMC зупиняє свою роботу в Росії

"На початку війни FMC прийняла істотні заходи щодо скорочення своєї діяльності і бізнесу в Росії. Компанія призупинила нові капіталовкладення, маркетинг і рекламу; припинила науково-дослідну діяльність; зупинила імпорт всієї продукції; призупинила розробку нових продуктів і бізнесу", - йдеться в повідомленні.

У компанії підкреслили, що не можуть ігнорувати зростаючі повідомлення про військові злочини, порушення прав людини та інші злодіяння.

"Наші цінності як компанії і реалії безпрецедентних санкцій більше не дозволяють FMC працювати і розвивати бізнес в Росії. Ми прагнемо допомогти фермерам захистити свої посіви і врожайність, щоб вирішити проблему відсутності продовольчої безпеки, особливо в уразливих країнах. Це визначало і продовжує визначати нашу позицію в забезпеченні необхідними продуктами сільгоспвиробників України, Східної Європи та всього світу", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що засуджують вторгнення і війну в Україні і приєднуються до закликів негайно припинити насильство.