В агрохолдингу A.G.R. Group Місака Хідіряна озвучили цілі з впровадження інновацій

Своє майбутнє агрохолдинг A.G.R. Group пов'язує з всеосяжною автоматизацією та розвитком точного землеробства. Для цих цілей компанія бізнесмена і мецената Місака Хідіряна обзаводиться найсучаснішою технікою, але найважливіше - залучає фахівців нової формації.

Про інноваційні підходи в аграрному секторі розповів в інтерв'ю "Латифундисту" член правління з питань інформаційних технологій A.G.R. Group Ігор Богданов.

За його словами, стоїть завдання вже цьогоріч мінімізувати витрати і збільшити прибуток завдячуючи інноваціям. Однією з довгограючих цілей власник холдингу Місак Хідірян визначив розвиток точного землеробства.

Спеціально для цього холдинг відкрив нові вакансії, запросивши на роботу агронома-аналітика, а також інженерів з відповідним досвідом.

“Ми використовуємо дрони для скаутингу - огляду своїх полів. За картками й індексом вегетації NDVI оцінюємо стан рослин і відправляємо дрони на проблемні ділянки для фотофіксації. Цього року хочемо спробувати на тестовому полі вносити дронамі ЗЗР. Так, це не зовсім практично, адже дрони оснащені маленькими баками, тому на великих площах провести таку агрооперацію буде складно. Але, можливо, в майбутньому компанії займуться вирішенням цього питання і з'являться цілі бджолині сім'ї дронів ", — сказав Ігор Богданов.

Крім цього, в компанії вже впроваджені низка інших інновацій. Наприклад, для автоматизації контролю земельного банку A.G.R. Group ввів нову посаду GIS-аналітика, в зону відповідальності якого відносяться виключно питання земельного банку.

"Ринок інновацій дуже розвинений. Всі нововведення, які ми отримуємо від різних вендорів (виробників техніки та навігації), впроваджуються ледь не вперше, Україна завжди йде в ногу з інноваціями в агросекторі, багато вендорів тестують саме в нашій країні. У нас для цього все є: земля, бажання, рівень оснащеності, кваліфіковані прогресивні фахівці", — пояснює схильність до інновацій Богданов.

Компанії Місака Хідіряна справді є чим похвалитися. Аграрії використовують систему моніторингу і контролю техніки, яка фіксує абсолютно всі операції в полях. Система передає дані про температуру, швидкості руху техніки, силу вітру тощо. Це дозволяє фахівцям холдингу вчасно реагувати на проблему і приймати правильні рішення.

В A.G.R. Group автоматизовані всі вагові пункти, заправні комплекси, облік земельного банку і тендерні закупівлі.

A.G.R. Group — це приватний сільськогосподарський холдинг, який об'єднує 19 українських компаній, що спеціалізуються на вирощуванні зернових культур. Загальна площа сільськогосподарських земель компанії складає 32 тис. га.