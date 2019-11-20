Агрохолдинг МХП істотно збільшив виручку за три квартали

Агрохолдинг МХП Юрія Косюка за 9 місяців 2019 року збільшив виручку на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За три кварталу цей показник склав 1, 505 млрд доларів, повідомила прес-служба компанії.

В МХП розповіли, що експортна виручка склала 869 млн доларів, що становить 58% від загальної виручки. При цьому експорт курятини за цей період зріс на 26% і склав 269,6 тисяч тонн.

Чистий прибуток холдингу за 9 місяців склав 276 млн доларів, що на 94% вище у порівнянні з таким же періодом 2018 року, включаючи 182 млн доларів прибутку від курсових різниць в порівнянні із збитком в 16 млн доларів роком раніше.

Що ж стосується безпосередньо третього кварталу, за даними МХП, виручка за цей період збільшилася на 27% порівняно з липнем-вереснем 2018 року, досягнувши 560 млн доларів. Зокрема, експортний дохід склав 317 млн доларів, а прибуток компанії в третьому кварталі склав понад 104 млн доларів.

В МХП уточнили, що обсяги виробництва курятини за 9 місяців зросли на 18% і досягли 540,1 тисяч тонн. "Середня ціна на курятину залишилася відносно стабільною і становила 39,18 гривень за 1 кг, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – 39,66 гривень за 1 кг (без урахування ПДВ)", - пояснили в холдингу.

У компанії також відзначили, що в 2019 році МХП продовжив запуск додаткових виробничих майданчиків Вінницької птахофабрики – другої черги. З січня по вересень в експлуатацію були запущені ще три виробничі бригади комплексу, їх загальна кількість сягнула шести. "У першому кварталі 2020 року МХП планує запустити ще одну бригаду", - повідомили в прес-службі.

Підбиваючи підсумки 9 місяців роботи, у МХП нагадали, що у вересні холдинг оголосив про випуск десятирічних єврооблігацій на суму 350 млн доларів під 6,25% річних, це найнижча процентна ставка у приватному секторі в Україні. Випуск цих облігацій дозволив МХП повністю погасити короткострокові зобов'язання, що розширило погашення кредитного портфеля і зробило весь борг МХП довгостроковим.