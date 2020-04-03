Агрохолдинг Бахматюка виділяє лікарням 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Агрохолдинг "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка виділив на придбання необхідних матеріалів та обладнання 20 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Станом на сьогодні, майже у 19 обласних центрах нашої країни та десь в 650 населених пунктах власником глобально виділено на боротьбу з коронавірусом близько 20 млн грн. Приблизно 6 з яких вже відправлені на місця, на лікарні - це районні лікарні, центри екстреної медичної допомоги, а також обласні лікарні - де ведуть господарську діяльність наші підприємства ", - повідомила операційний директор "Укрлендфармінга" Галина Ковток.

Відзначається також, що в компанії проводять регулярні онлайн-наради з регіонами для координації дій з надання допомоги медичним установам на місцях.

"В більшості ми їх самі шукаємо - центри екстреної швидкої допомоги, які підпорядковуються переважно області, всі районні швидкі допомоги, які працюють, допомога лікарям швидкої допомоги, забезпечення їх надійними засобами захисту - це наша мета сьогодні. Ми будемо зводити оперативну інформацію, яку нам подадуть директори регіональних управлінь, і на другий тиждень знову будуть визначені регіони, де ми плануємо допомагати", - додала Ковток.

Нагадаємо, "Укрлендфармінг" - один з найбільших українських агрохолдингів, що займається вирощуванням зернових та олійних культур, виробництвом насіння, тваринництвом, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній "Укрлендфармінг" створюють 27 тисяч робочих місць і є одними з найбільших платників податків в Україні.

Раніше підприємство "Агро-Край", що входить в структуру корпорації "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, набуло лабораторне обладнання для отримання екстреної діагностичної інформації в лабораторію Гадяцької центральної районної лікарні.