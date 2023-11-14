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В "Агробиостандарте" заявили о срыве приватизации "Волыньторф"

Фото: в "Агробиостандарте" заявили о срыве приватизации "Волыньторф" (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Приватизация государственного предприятия "Волыньторф", которое на открытом аукционе Фонда госимущества купило ООО "Агробиостандарт" за 254,7 млн грн (с учетом уплаты предыдущих долгов) под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на акционера "Агробиостандарта" Константина Бровченко во время пресс-конференции.

"Мы как инвесторы приобрели это предприятие, и сегодня из-за срыва местных коррупционеров государство может недополучить 250 млн грн. Эти деньги, которые так необходимы во время борьбы против агрессора", - заявил акционер.

По его словам, "Волыньторф" добывает торф для изготовления топлива, которое используется для обогрева домов, а также используется как сырье для больших котельных.

В 2016 году, по инициативе Анатолия Капустюка при Волынском областном совете было создано коммунальное предприятие "Волыньприродресурс", которому чиновники дали забрать все региональные лицензии на добычу торфа, янтаря и меди. Поэтому государственный "Волыньторф" был вынужден работать с "Волыньприродресурсом", перерабатывая его сырье и продавая коммунальному предприятию торф за 2 тыс. грн/т, тогда как рыночная цена тонны торфа составляет 5 тыс. грн/т.

"Это означает, что "Волыньпродресурс" через подставные компании дальше продает это все населению (а это наличные деньги) и разным предприятиям. Речь идет по меньшей мере о 100 млн грн ежегодно, которые крадутся на госпредприятии", - заявил Бровченко, добавив, что "Волыньприродресурсу" выгодно, чтобы "Волыньторф" оставался в государственной собственности.

Инвестор отмечает, что через две недели после аукциона ГБР и столичная прокуратура открыли уголовное производство, в котором обвинили "Агробиостандарт" и руководство Фонда госимущества в незаконной приватизации "Волыньторфа" по сниженной цене.

Следователи настаивают, что перед торгами не была проведена предварительная оценка имущества ГП, которая, по их данным, должна составить 350-400 млн грн. Имущество "Волыньторфа" было арестовано.

В свою очередь, адвокат "Агробиостандарта" Оксана Маленко отметила, что по закону "О приватизации" предварительная оценка не проводится, а стартовая цена предприятия определяется с учетом его балансовой стоимости, что и сделал ФГИУ.

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ФГИУГБРПриватизация госпредприятий