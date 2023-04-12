В "Агро Газ Трейдинг" заявили, что не согласны с обвинениями НАБУ

"Для меня эти обвинения были очередным шоком и полной неожиданностью, я не согласен с мнением следствия, не считаю себя участником организованной преступной группы. Вся деятельность нашей компании и до сотрудничества ОПЗ, и далее всегда была связана с исключительно законным полем и соответствием всем законодательным нормам. Мы в управлении компанией старались применять лучшие мировые практики", - отметил он.

По его словам, он общается с детективами НАБУ, которые также знают о его месте нахождения.

"У меня была запланирована поездка в феврале 2022 года, а обратный вылет в Украину был после 24 февраля, и мне пришлось по семейным обстоятельствам остаться в США. Я контактирую со следствием во всех мессенджерах, в электронной почте, даю пояснения, акцентирую на том, что готов к даче любых показаний относительно нашей компании. И я категорически отрицаю возможность определения моего статуса как подозреваемого", - отметил Горбуненко.

Говоря о том, что, по данным НАБУ, действия компании привели к убыточности ОПЗ, Горбуненко отметил, что до давальческого договора с ними в июле 2019 года завод полтора года стоял.

"Очевидно, что ОПЗ после заключения договора с АГТ стал полностью работающим предприятием, платил зарплаты, привлекал новый персонал, то есть, предприятие было способно покрывать все расходы. Все благодаря тому, что завод не простаивал, а работал", - отметил он.

Про его словам, партнеры "АГТ" (Александр Горбуненко и Владимир Колот, - ред.) категорически не согласны с выводами следствия НАБУ, и сейчас речь идет о подготовке судебных разбирательств против ОПЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что "Агро Газ Трейдинг" планирует подать иск в суд на Одесский припортовый завод из-за начисления штрафа на компанию со стороны ОПЗ.

Ранее сообщалось, что за период сотрудничества "АГТ" оплатило заводу более 4,2 млрд грн за переработку природного газа в готовую продукцию и 74,1 млн грн, которые АО "ОПЗ" оплатило НАК "Нафтогаз Украины", благодаря включению прибавочной стоимости в тариф на переработку.

Также компания заявляла, что готова содействовать следствию с целью получения правоохранительными органами правдивой картины относительно отношений с ОПЗ по давальческому договору.