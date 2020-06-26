В "Агро Газ Трейдинг" заявили про плани взяти участь у приватизації ОПЗ

Фото: ОПЗ (з відкритих джерел)

На думку Горбуненка, від приватизації ОПЗ повинні виграти всі - держава, завод і його трудовий колектив

"Агро Газ Трейдинг", яка є постачальником давальницької сировини для ОПЗ, має амбіції брати участь у приватизації ОПЗ. Однак державі необхідно визначитися з тим, що саме виставляється на приватизацію, оскільки ОПЗ являє собою своєрідний хаб, де існує одночасно 5-6 незв'язаних між собою бізнесів.

Про це заявив генеральний директор і партнер компанії "Агро Газ Трейдинг" Олександр Гобуненко в колонці " "НВ Бізнес".

На його думку, продаж окремих об'єктів ОПЗ приватним інвесторам може стати для держави більш прибутковим, ніж приватизація заводу як цілісного майнового комплексу.

"ОПЗ являє собою своєрідний хаб, не території якого здійснюють свою діяльність 5-6 потенційно незалежних один від одного бізнесів. Один з них - це перевалювання аміаку, який надходить по трубопроводу з Тольятті. Він перебуває на балансі державного підприємства "Укрхімтрансаміак". Однак ємність для зберігання аміаку і термінал з перевалки є власністю ОПЗ. Ще один вид бізнесу – логістичний. На території заводу знаходиться величезний залізничний цех з десятками тепловозів і парком з більш ніж 500 вагонів, які використовуються для перевезення рідких і сипучих вантажів. Третій бізнес – це виробництво аміаку. Четвертий – це випуск карбаміду. П'ятий вид бізнесу – це один з найбільших на півдні України тепличний комплекс по вирощуванню огірків і помідорів, так званий "зелений цех"", - пояснює Горбуненко.

На думку Горбуненка, від приватизації ОПЗ повинні виграти всі - держава, завод і його трудовий колектив, майбутній інвестор.

“Тому, коли мова заходить про приватизацію ОПЗ, потрібно чітко розуміти: а що саме буде підлягати продажу на конкурсі? Як показала практика, навряд чи знайдеться покупець, який буде зацікавлений одночасно і в перевалці російського аміаку, і у виробництві карбаміду, і у вирощуванні помідорів, і в наданні готельних послуг. У кожному із цих напрямів є свої лідери ринку. Вони і повинні конкурувати за право розвитку окремих кластерів ОПЗ. Свої амбіції на цей рахунок є і в "Агро Газ Трейдингу". Підприємство від такої конкуренції потенційних власників тільки виграє. А інвестори отримають відповідні їх спеціалізації об'єкти без "бонусів" у вигляді непрофільних активів, від яких вони почнуть позбуватися при першій же зручній нагоді. Такий сценарій є самим небажаним і буде схожий на сумний розпродаж у зв'язку із закриттям магазину. До того ж прихід профільного інвестора означає прискорене завершення ремонту і модернізації виробничих потужностей: електротехнічного обладнання, компресорів, сховищ і агрегатів з випуску аміаку та карбаміду", - заявив Горбуненко.

Гендиректор АГТ додає, що в рамках майбутньої приватизації необхідно забезпечити соціальні гарантії для персоналу заводу, а також має бути врахована думка профспілкової організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відновлення роботи ОПЗ влітку минулого року стало передумовою вирішення соціальних питань на заводі. Крім того, на завод почали повертатися висококваліфіковані кадри, які затребувані в країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

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Автор: РБК-Україна