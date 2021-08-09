В "Агро газ трейдинг" розкрили результати дворічної співпраці з ОПЗ

Так, за вказаний період на потужностях ОПЗ вироблено майже 2 млн тонн продукції, що дозволило заводу повернути лідируючі позиції серед підприємств хімпрому України.

"За вказаний часовий проміжок АТ "Одеський припортовий завод" впевнено повернуло лідируючі позиції серед підприємств хімічної промисловості України і заклало міцну основу для подальшого розвитку. В основу співпраці між ТОВ "Агро газ трейдинг" і АТ "Одеський припортовий завод" були покладені принципи прозорості та орієнтації на результат, що зумовило стійке зростання виробничих, фінансових і соціальних показників заводу.

За період співпраці з ТОВ "Агро газ трейдинг" на потужностях АТ "Одеський припортовий завод" було виготовлено 1,62 млн тонн карбаміду і 175,2 тис. тонн аміаку. Понад 90% продукції виробництва АТ "Одеський припортовий завод" було відправлено на експорт. У топ-5 найбільших споживачів карбаміду увійшли Індія, Італія, Туреччина, Мексика і Танзанія. Своєю чергою найбільшими імпортерами аміаку стали Туреччина, Греція і Болгарія", - сказано в заяві АГТ.

За період співпраці з "Агро газ трейдинг" ОПЗ виплатив понад 68 млн грн раніше накопичених боргів перед "Нафтогазом".

"Запропонована ТОВ "Агро газ трейдинг" формула погашення раніше накопичених АТ "Одеський припортовий завод" боргів перед групою "Нафтогаз" дозволила за період дворічної співпраці виплатити 68,1 млн грн. Так, давальницький контракт з ТОВ "Агро газ трейдинг" передбачає виплати на користь АТ "Одеський припортовий завод" додаткових коштів за тонну виробленої продукції, зокрема $1 за тонну аміаку і $1,5 за тонну карбаміду", - вказують в АГТ.

Безперебійна робота ОПЗ дозволила підвищити приватизаційну вартість підприємства.

"Успішне співробітництво ТОВ "Агро газ трейдинг" дозволило наростити капіталізацію АТ "Одеський припортовий завод" в рамках його підготовки до приватизаційного конкурсу. Наслідком безперебійної роботи АТ" Одеський припортовий завод" протягом останніх двох років стало зростання інтересу потенційних інвесторів до приватизації підприємства", - зазначають в АГТ.