"Агро Газ Трейдінг" продовжує виконувати фінансові зобов'язання перед ОПЗ

ТОВ "Агро Газ Трейдінг" (АГТ), яке з липня 2019 року було постачальником газу для Одеського припортового заводу (ОПЗ) до моменту зупинки останнього у вересні 2021 року, продовжує виконувати фінансові зобов'язання перед ОПЗ , попри закінчення строку дії давальницького договору. З моменту зупинки виробничих потужностей ОПЗ компанія АГТ перерахувала на рахунки заводу 134 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву АГТ.

Причиною переведення ОПЗ у режим простою, окрім рекордного зростання цін на природний газ, у АГТ називають відсутність довгострокового контракту з ОПЗ, що не дозволило компанії створити модель роботи на тривалий період.

З 1 листопада давальцем для ОПЗ мала стати компанія DACHEX SHIPPING PTE. LTD., яка раніше була визнана переможцем раніше оголошеного заводом конкурсу із постачання газу. Однак відомостей про укладення між ОПЗ та вказаною компанією нового контракту не має, зокрема, за інформацією яку опублікував на своїй сторінці Facebook перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков, через відсутність можливості у DACHEX SHIPPING PTE. LTD. отримати ліцензію на постачання газу в Україні.

"ТОВ "АГТ" щиро занепокоєно відсутністю поставок природного газу на ОПЗ та наслідків, які виникли внаслідок цього, зокрема переведення трудового колективу на триденний робочий тиждень, зменшення заробітної плати та затримки у їх виплатах. Окрім цього, без застосування рішучих дій спрямованих на відновлення роботи потужностей АТ "ОПЗ", Україна може остаточно втратити містоутворююче підприємство Одеського регіону та одне з найбільших підприємств з виробництва мінеральних добрив", - резюмують у АГТ.

За період співпраці з АГТ ОПЗ переробив близько 1,5 млрд кубометрів газу, що дозволило виготовити 2 млн тонн продукції.