Агресія Росії проти України змінила геополітичну ситуацію в Європі, - МЗС

У заяві говориться, що сім років тому 20 лютого 2014 року Росія вторглася на територію України, направивши військові підрозділи для захоплення Криму. За роки агресії, яка переросла в озброєне протистояння на Донбасі, загинули понад 13 000 осіб, у тому числі понад 3 000 мирних жителів. Також близько 1,5 млн осіб стали внутрішніми переселенцями.

МЗС зазначає, що на окупованих територіях Росія грубо і системно порушує права людини. У Криму переслідуються проукраїнські активісти і кримські татари, а на Донбасі значних руйнувань зазнали міста і села, інфраструктура та промислові об'єкти.

"Агресія РФ проти України кардинально змінила геополітичну ситуацію в Європі і в усьому світі. Авторитет міжнародного права і вся система європейської і світової безпеки серйозно підірвані", - йдеться в заяві.

МЗС у черговий раз вимагає від Росії припинити агресію та піти з окупованих територій України.