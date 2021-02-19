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Агресія Росії проти України змінила геополітичну ситуацію в Європі, - МЗС

Автор: РБК-Україна

Збройна російська агресія проти України змінила геополітичну ситуацію в Європі тасвіті. Москва має відмовитися від агресії та піти з окупованих територій.

Про це йдеться в заяві МЗС України до сьомої річниці збройної агресії Російської Федерації.

У заяві говориться, що сім років тому 20 лютого 2014 року Росія вторглася на територію України, направивши військові підрозділи для захоплення Криму. За роки агресії, яка переросла в озброєне протистояння на Донбасі, загинули понад 13 000 осіб, у тому числі понад 3 000 мирних жителів. Також близько 1,5 млн осіб стали внутрішніми переселенцями.

МЗС зазначає, що на окупованих територіях Росія грубо і системно порушує права людини. У Криму переслідуються проукраїнські активісти і кримські татари, а на Донбасі значних руйнувань зазнали міста і села, інфраструктура та промислові об'єкти.

"Агресія РФ проти України кардинально змінила геополітичну ситуацію в Європі і в усьому світі. Авторитет міжнародного права і вся система європейської і світової безпеки серйозно підірвані", - йдеться в заяві.

МЗС у черговий раз вимагає від Росії припинити агресію та піти з окупованих територій України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ працює над посиленням політичного тиску на Москву.

У російського президента Володимира Путіна напередодні назвали Україну нібито проектом західних країн.

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