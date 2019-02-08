"Аграрний фонд" заявляє про блокування його роботи працівниками НАБУ

У фонді занепокоєні діями антикорупційних органів

Работа ПАО “Аграрный фонд” 7 февраля в 14:00 была заблокирована сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые проводили целый день обыск в центральном офисе госкомпании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как сообщает председатель правления Андрей Радченко, такие действия правоохранительных органов являются безосновательными, и работа предприятия будет восстановлена в ближайшее время. Соответственно нет никакого сомнения в том, что "Аграрному фонду" удастся профинансировать посевную кампанию 2019-го года в запланированном объеме.

"Сегодняшние обыски в центральном офисе не имеют за собой никаких оснований. Только за прошлый год Агрофонд нарастил показатель чистой прибыли на 55% - до 147 млн грн. Минфин должен в ближайшее время принять решение о направлении его в виде дивидендов в государственный бюджет Украины. При этом мы уже третий год подряд активно увеличиваем наше присутствие на рынке", - сказал Радченко.

Он напомнил, что в 2015 году, когда его команда возглавила Агрофонд, его доход составлял всего 2,9 млрд грн, тогда как сегодня он почти втрое больше – 6,9 млрд грн.

"В то же время мы, фактически, выполняем и функцию регулятора на аграрном рынке финансируя посевную. Мы уважаем работу всех антикоррупционных и правоохранительных органов государства и всячески способствуем ей, регулярно направляя выявленные нашей службой безопасности недостатки и нарушения в прокуратуру и МВД для соответствующего реагирования. Я всегда исповедовал в госкомпании идеологию нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции", - сказал Радченко.

Однако он выразил обеспокоенность сегодняшними действиями антикоррупционных органов.

"Они ставят под удар не только нашу работу и уровень поступлений дивидендов в государство, но и всю программу поддержки мелких и средних фермеров Украины, которую через свое кредитование удобрениями осуществляет Аграрный фонд. Поэтому я просто вынужден сегодня обратиться напрямую к президенту Украины, премьер-министру Украины, профильному министру, депутатскому корпусу Верховной рады, в частности аграрному комитету с просьбой оперативно вмешаться и взять под личный контроль ситуацию, которая разворачивается сегодня вокруг Аграрного фонда", - заявил Андрей Радченко.

Напомним, ПАО "Аграрный фонд" - ведущий оператор аграрного сектора Украины и занимает 20 % внутреннего рынка продовольственного зерна, доля Агрофонда на рынке муки Украины составляет 13%. Параллельно, через форвардные программы кредитования аграриев “Аграрный фонд” выступает крупнейшим кредитором АПК в Украине и гарантирует финансирование посевной кампании, как составляющую экономической безопасности государства.

ПАО “Аграрный фонд” входит в топ-100 налогоплательщиков Украины. В 2018-ом году предприятие уплатило в бюджет 71 млн грн дивидендов, а суммарно за 2016-2018 годы сумма перечисленных государству дивидендов составила 211,5 млн грн. За это же время активы предприятия возросли на 48% - с 5,96 млрд грн до 8,8 млрд грн.