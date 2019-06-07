Аграрна партія заявляє, що Ляшко намагається не допустити її кандидатів до виборів в ОТГ

Радикальна партія Олега Ляшка (РПЛ) намагається не допустити кандидатів від Аграрної партії України до участі у виборах в об’єднані територіальні громади (ОТГ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Аграрної партії України.

"З метою усунення своїх головних конкурентів від Аграрної партії, члени Озерянської сільської виборчої комісії Варвинського району Чернігівської області, більшість з яких є представниками Радикальної партії, у незаконний спосіб відмовили в реєстрації 14 кандидатам від Агарної партії України в участі у виборах до Озерянської об’єднаної територіальної громади", - йдеться у заяві партії.

Як зазначається, чинний Озерянський сільський голова Сергій Дмитренко висувається кандидатом на голову Озерянської сільської ОТГ від Радикальної партії.

"Зловживаючи службовим становищем, "радикал" вчиняє тиск на роботу місцевої виборчої комісії і таким чином намагається дестабілізувати передвиборчий процес. Через стрімке падіння своїх рейтингів на місцях Радикальна партія розправляється з політичними конкурентами, порушуючи закони і узурпуючи владу на місцях", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Аграрна партія України, маючи велику підтримку виборців у Варвинському районі, буде відстоювати інтереси виборців у судовому порядку. Наразі члени команди готують 14 позовів, якими оскаржуватимуть 14 незаконних постанов Озерянської сільської виборчої комісії Варвинського району Чернігівської області про відмову у реєстрації кандидатів від Аграрної партії України для участі у виборах до Озерянської ОТГ.

В Аграрній партії нагадали, що 30 червня 2019 року відбудуться перші місцеві вибори у 66 об’єднаних територіальних громадах та додаткові вибори депутатів 30 сільських, селищних рад. 27 травня ЦВК включила Аграрну партію України до списку учасників місцевих виборів. На місцевих виборах Аграрна партія України стабільно входить у трійку лідерів і є першою і єдиною позапарламентською політичною партією, яка перемогла на виборах в об'єднаних територіальних громадах.