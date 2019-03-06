Аграрна партія здатна змінити систему управління в державі, - експерти

Фото з дискусійної панелі (з відкритих джерел)

На думку експертів, у партії є чітка та зрозуміла стратегія

Питання землі та села здатні вирішити тільки ті політичні сили, які мають безпосереднє відношення до малонаселених територій, і тільки вони зможуть запропонувати альтернативний сценарій розвитку таких населених пунктів. Про це йшлося під час дискусійної панелі за участю експертів, яка відбулася в ході ХІХ з'їзду Аграрної партії України, повідомляє РБК-Україна.

"Ні одна партія з таким глибинним проникненням в низи - сільські і селищні структури, крім, як Аграрна партія, не в змозі запропонувати альтернативний сценарій виходу з цієї ситуації. Тому саме аграріям треба думати сьогодні про те, як реалізувати європейський прогресивний сценарій по відношенню до малонаселених територій. Інакше поглинання містами буде продовжуватися", - зазначив політичний експерт Володимир Цибулько.

Втім, експерт зазначив, що "політсила не має замкнутися виключно на аграрній сфері": "Партія під назвою Аграрна насправді є християнсько-консервативною партією, а це значить, що "ви - партія не тільки виробництва, а ще й партія збереження національної ідентичності".

Обговорюючи економічні питання, провідний економіст Михайло Кухар зазначив, що сьогодні економіка України відновлюється, і є підстави вважати, що так буде тривати і надалі.

Разом з тим, соціологи - менш оптимістичні. Голова правління Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка Ольга Балакірєва відзначає, що на тлі президентських виборів в Україні де-факто розпочалися парламентські перегони, і тому сьогодні відбувається війна рейтингів.

"Ми проводимо постійні моніторингові опитування. Ми маємо сьогодні високий рівень невизначеності, високий рівень недовіри в нашому суспільстві. Ми бачимо, що ті очікування, які були після революції гідності, на думку населення, не виправдовуються. Маємо потужний рівень недовіри до політиків, до нашим лідерам, до соціальних інститутів, влади, до політичних партій. На жаль, йде війна рейтингів на сьогоднішній день", - зазначила соціолог.

У той же час, Михайло Кухар погоджується, що українська економіка має не більше двох-трьох років, щоб збільшити зростання показників в агросекторі. На його думку, партійці-аграрії повинні не втрачати часу, а терміново шукати вихід з тієї ситуації, яка у нас склався навколо сценарію виходу на ринок землі".

"Є безліч питань, застережень, маса невизначеностей, є права землевласників, є інтереси орендарів, які є основними роботодавцями і локомотивом галузі. Але, я сподіваюся, що в лавах вашої партії, ви знайдете золоту середину і відповідь на головне питання, від якого залежить найбільш очікувана реформа останніх 5 років", - зазначив економічний експерт.

Скептично по відношенню до планів Аграрної партії щодо участі у парламентських перегонах поставився політолог Віктор Небоженко. Мовляв, відсутність яскравого лідера і свідома відмова від участі у президентських перегонах робить гарантований прохід аграріїв у парламент сумнівним.

Небоженко заперечив політконсультант Володимир Грановський: "Я вірю, що Аграрна партія пройде у Верховну раду, ймовірність висока, але що для цього потрібно?".

За словами Грановського, перше, що потрібно для перемоги і якісної роботи фракції в парламенті - партія повинна мати стратегію участі в політичному, соціальному, культурному житті країни, а також економіці, виходячи за межі аграрної тематики.

"Принциповість заявленої позиції, а не компроміси з будь-якого питання", - вважає другою складовою аграріїв експерт.

"Усі звикли до думки, що село - це нижче, а місто - це вище в культурному, інфраструктурному, економічному сенсі слова. Завдання Аграрної партії: зробити так, щоб якість життя у сільській місцевості було не нижче, ніж у місті", - зазначив Володимир Грановський, підкреслюючи третю необхідну складову - якісний перехід від партії рівня ОТГ до парламентської політсили.

Нагадаємо, 5 березня відбувся ХІХ черговий З'їзд Аграрної партії, де політсила офіційно заявила про участь у виборах до Верховної ради, які повинні відбутися в жовтні 2019 року.