Аграрна партія буде брати участь у парламентських виборах 2019

Фото: з'їзд Аграрної партії (прес-служба)

Рішення про участь у парламентських виборах партія прийняла на з'їзді

Аграрна партія України офіційно заявила про участь у виборах у Верховну раду України, які відбудуться в жовтні 2019 року. Таке рішення було прийнято під час ХІХ чергового З'їзду Аграрної партії, який пройшов сьогодні в Києві в приміщенні НСК "Олімпійський", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Голова Аграрної партії України Юрій Крутько зазначив, що місія Аграрної партії у Верховній раді - це зміна всієї системи державного управління, розвиток країни за європейським принципом "знизу вгору" і завершення процесу децентралізації.

"Нашою головною стратегічною метою є участь та перемога у парламентських виборах. Ми повинні прийти у Верховну раду з пакетом готових законопроектів, які поліпшать життя громадян. На сьогоднішній день кропітка робота по підготовці законодавчих документів є рівноцінним завданням для партії, не менш важливим, ніж, власне, перемога на виборах в парламент", - зазначив Крутько.

Протягом останніх трьох виборчих кампаній в об'єднані територіальні громади Аграрна партія впевнено займає третє місце за кількістю отриманих депутатських мандатів.

"Україна взяла незворотний курс на Євросоюз, а значить, і будувати країну, політичну систему і систему державного управління ми маємо за європейським принципом. Наша партія в цьому напрямку має найбільше шансів, адже збудована знизу вгору на відміну від інших політичних сил. Аграрна партія сьогодні - це 5000 самодостатніх депутатів, які є лідерами у своїх середовищах, і майже 80 000 партійців по всій Україні", - зазначив заступник голови Аграрної партії Іван Чайковський, виступаючи перед присутніми.

Аграрна партія є активним прихильником парламентської форми правління, і не буде підтримувати жодного кандидата на цих президентських виборах. Політсила свідомо не висувала кандидата на посаду глави держави, щоб не уподібнюватися іншим партіям, які виставляють технічних кандидатів і грають в інтересах олігархів.

Заступник голови партії Олег Корбан підкреслив, що український дуалізм влади не дозволяє рухатися країні далі: "поки буде існувати розтяжка, коли за виконання бюджету країни відповідає прем'єр, а голів обладміністрацій, через яких цей бюджет виконується на місцях, призначає президент - все керівництво силових структур України, які повинні контролювати реалізацію чинної Конституції та законів України, призначає президент, у нас в країні буде існувати безлад і безвідповідальність у всіх гілках влади".

Члени Аграрної партії України озвучили головну вимогу до органів державної влади "показати справжню повагу до європейських цінностей - провести президентські вибори чесно і без порушень, забезпечити кожному громадянину вільне волевиявлення".

Аграрна партія України була заснована в жовтні 1996 року. Політична сила, насамперед, представляє інтереси середнього класу, того самого важливого прошарку суспільства, на якому ґрунтується сталий економічний розвиток України.