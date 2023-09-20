Аграрии требуют от правительства решительных мер против стран, запретивших зерно из Украины

ВАР поддерживает иски Министерства экономики Украины во Всемирную торговую организацию относительно ограничения свободной торговли со стороны этих трех стран. Кроме того, ВАР призывает правительство Украины изучить возможность применения дополнительных контрмер против указанных стран.

Как отмечается в заявлении, некоторые страны ограничивают не только импорт, но и транзит продукции из Украины. "Делается это как открыто, так и скрыто, применяя против наших аграрных товаров, которые направляются в порты в третьи страны, различные бюрократические рычаги", - отметили в ВАР.

Украинские аграрии напоминают, что соседние страны ЕС ввели эмбарго еще в апреле этого года, ослабив экономику Украины на сотни миллионов евро. И все это происходит в то время, когда Украина уже полтора года отстаивает покой всей Европы ценой жизней и постоянных обстрелов мирных городов и инфраструктуры. Кроме того, Россия военным путем заблокировала передвижение украинских гражданских судов на море, тотально минует наши территории, обстреливает зернохранилища и откровенно ворует наш урожай.

"Считаем, что продление запрета на импорт сельхозпродукции играет на руку преступным кремлевским властям", - говорится в обращении ВАР.

Кроме того, сегодня упомянутые страны ЕС увеличивают список запрещенных к ввозу на их территорию товаров. Ранее эмбарго распространялось на 4 вида аграрной продукции. Теперь Венгрия вводит запрет на 25 видов, а Польша добавляет к запрету на импорт еще нашу муку и корма, отметили в ВАР.

Эмбарго

Напомним, Польша в апреле ввела запрет на импорт украинского зерна и другой агропродукции, за ней последовали другие страны Восточной Европы. Еврокомиссия поддержала их и разрешила Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии запретить пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника из Украины.

Еврокомиссия решила отменить этот запрет с 15 сентября. В тот же день Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

Украина 19 сентября подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что правительство Украины в ближайшие дни может ввести эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.

Президент Владимир Зеленский заявил, что дружественные страны Европы своим эмбарго подыгрывают Москве.