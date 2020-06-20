Аграрії протестували біля Кабміну проти підвищення цін на продукти через мито на паливо

Біля будівлі Кабінету міністрів України кілька сотень аграріїв протестували з вимогою не вводити мита і квотування на імпортні дизельне паливо (ДТ) та скраплений газ (СПГ).

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Акція пройшла під гаслами: "Ні - миту і квотами на імпортне паливо" і "Ні - збагачення олігархів коштом звичайних людей". У ній взяли участь фермери з різних областей України, незадоволені ініціативою введення мита або квот на імпортні ДТ і СПГ.

За словами мітингувальників, від цього не тільки фермери втратять до 3 млрд гривень, але і прості українці більше заплатять за продукти, які неминуче подорожчають.

"Це позначиться кінець кінцем на внутрішніх цінах на базарах, на покупцях - чим дорожче наша продукція, тим менше її будуть купувати", - зазначив президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Стрижак.

Представники аграріїв відзначають, що введення мита - це справа рук монополістів.

"Останнім часом приймаються рішення міжвідомчої комісії, які спрямовані просто на створення монопольного ринку вітчизняними олігархами", - заявила заступник голови Аграрного союзу України" Жанетта Ємельянова.

Учасники акції передали звернення на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра економіки, торгівлі і сільського господарства з вимогою не допустити введення спеціальних мит або квот на імпортне дизпаливо і зріджений газ.

Як повідомлялося раніше, в січні 2020 року "Укртатнафта" спільно з "Нафтогазом" подали скаргу в Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі (МКМТ), вимагаючи ввести мита на імпорт ДТ і СПГ на рівні 8,46% з щорічним підвищенням до 25,4% до 2024.

За оцінками НАУ введення мит зробить закупівельні ціни на ДТ і СПГ в Україні найвищими в Європі, зруйнує стійку систему нафтопродуктозабезпечення, економіка України буде втрачати близько 11 млрд гривень в рік