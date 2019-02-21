Аграрії підтримують Тимошенко як майбутнього президента

Аграрії зазначили, що Тимошенко має план розвитку українського фермерства

Только Юлия Тимошенко имеет план развития украинского фермерства, поэтому аграрии поддерживают лидера "Батькивщины" на президентских выборах. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители фермерских организаций.

Как отмечается, председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич подчеркнул, что именно при Тимошенко правительство решило большое количество проблемных вопросов в аграрной отрасли, в частности приняло программу по развитию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, которая предусматривала более 1 миллиарда на 7 лет - на поддержку мелкого товаропроизводителя. И при условии реализации программы, которая предусматривала наибольшую за всю историю независимой Украины финансовую и материальную поддержку отрасли мы имели бы мощного фермера и богатое село, убежден Иван Томич.

"Во времена премьерства Тимошенко были выделены значительные квоты на поддержку фермерства, создавались кооперативы. Но пришла другая власть и закрыла программу, остановила ее финансирование, уничтожив все наработанное", - отметил председатель Союза украинского крестьянства.

Аграрии отметили, что Украине нужно формировать семейный фермерский уклад, который даст возможность в полной мере использовать огромный аграрный потенциал. Тогда украинцы не ринутся на заработки в соседние европейские страны, где количество фермерских хозяйств в 500, 700 и даже в тысячу раз больше, чем в нашем государстве.

"В Новом курсе Юлии Тимошенко мы видим четкие ориентиры - как сохранить фермера, делать качественную пи конкурентную продукцию, дать качественную продукцию и как преодолеть бедность", - подчеркнул Томич.

Со своей стороны, председатель Черниговской областной Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Якуб Иван обратил внимание на проблемы животноводства: сегодня деньги от государства преимущественно идут на монополии: "Так, на 1 курицу - приходится 350 грн дотаций. Да это же золотая курица, которая несет золотые яйца. Другие отрасли животноводства отошли на второй план и приходят в упадок".

Как отметил Якуб, главное для аграриев - это доступные кредиты, ведь сейчас они не могут взять деньги в государственных банках из-за кабальных условий.

"Сегодня стране нужно спасение. Команда фермеров искренне верит в то, что если президентом станет Тимошенко, село станет состоятельными и мы забудем, что такое бедность", - подытожили в пресс-конференции.





Напомним, 11 сентября Правление Союза украинского крестьянства, в который входит Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины, Союз участников сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины и ряд других организаций, приняло решение о поддержке Юлии Тимошенко на выборах президента Украины.

Впоследствии к ним присоединились еще 14 украинских общественных организаций, входящих в Комитет защиты родной земли.