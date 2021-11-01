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Агітував дітей: в Україні судитимуть "главу регіонального штабу Юнармії" в Криму

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 16:09
Агітував дітей: в Україні судитимуть "главу регіонального штабу Юнармії" в Криму Фото: в Україні судитимуть главу "регіонального штабу Юнармії" в Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура АР Криму та міста Севастополя направила до суду обвинувальний акт проти керівника "Регіонального штабу Юнармії" на окупованому півострові. Його звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

В ході розслідування було встановлено, що у 2016 році обвинувачений зайняв пост керівника "Регіонального штабу Юнармії" в окупованому Севастополі. Він вів серед кримських дітей агітацію до проходження служби в армії Росії.

"Зокрема, підозрюваний безпосередньо організовував і здійснював пропаганду на користь добровільного вступу в армію держави-окупанта, а також підготовку з основ військової служби в освітніх установах і навчальних закладах, військово-патріотичного виховання для служби в Збройних силах РФ", - йдеться в повідомленні офісу генпрокурора.

Зазначається, що обвинувачений також провів низку виступів у засобах масової інформації для детального поширення та роз'яснення особливостей підготовки військово-патріотичного виховання в організації.

Своїми діями, додали в прокуратурі, керівник "штабу Юнармії" порушив закони і звичаї війни, оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу в армію цивільного населення, заборонена статтею 51(1) Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

"Юнармія" - дитячо-юнацький військово-патріотичний рух. Діє під патронажем Міністерства оборони РФ. У Криму з'явилося відразу після окупації. Як зазначили в прокуратурі, керівники "організації" ставлять собі за мету"виростити покоління, здатне захищати Вітчизну зі зброєю в руках".

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