Агентство США з міжнародного розвитку створить для України сховище геологічної інформації

Голова Державної служби геології та надр України (Держгеонадра) Олег Кирилюк 8 серпня зустрівся з представниками Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та представниками Проекту енергетичної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається, під час зустрічі Кирилюк повідомив, які здійснені реформи в сфері надрокористування, які ще потрібно залучити інструменти для задоволення запитів надрокористувачів та інвесторів.

"Менш як за один рік Держгеонадра виконали 100% завдань "Дорожньої карти щодо прискорення проведення аукціонів та конкурсів з продажу спеціальних дозволів на видобування вуглеводнів". Ми підготували геологічну інформацію для інвесторів на 42 блоки, включаючи УРП на суходолі та шельфі Чорного моря, загальною площею понад 20 тис. км2. Спільними зусиллями з Мінприроди та урядом удосконалили правила доступу до надр, але працювати є ще над чим", - підкреслив Кирилюк.

Фото: зустріч Олега Кирилюка з представником USAID Діном Вайтом (прес-служба)

За словами Кирилюка, в рамках пілотного проекту електронних торгів Держгеонадра підготувала для продажу 46 ділянок з покладами різних корисних копалин.

"Станом на сьогодні Служба підготувала на продаж для вітчизняних та міжнародних інвесторів півсотні ділянок, з них 29 - це нафтогазові арени. За пів року від продажу на електронних аукціонах спеціальних дозволів на користування надрами до держбюджету надійшло - 275,1 млн грн. Загалом за цей період Служба поповнила державну скарбницю на більш, як півмільярда гривень", - додав він.

Повідомляється, що представники USAID висловили подяку Кирилюку за такі рішучі кроки на шляху до реформ у галузі геології.

"Ми раді, що приводом для нашої зустрічі є вдосконалення сфери надрокористування в Україні. Уряд США, зокрема, наша спільнота хоче допомогти створити у вашій країні конкурентний енергетичний ринок. Наша ціль - боротьба з корупцією, російською агресією та сприяння Україні з євроінтеграцією з боку нашої організації. Адже в Європі немає такої ресурсної бази, як в Україні. І це, власне, є "дорожня карта" на шляху до енергонезалежності для забезпечення майбутнього економічного добробуту українців", - сказав керівник проекту Дін Вайт.

Наприкінці зустрічі сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння. В рамках Меморандуму USAID Проект Енергетичної Безпеки та Державна служба геології та надр України співпрацюватимуть для посилення енергетичної безпеки України.

Крім того, повідомляється, що для покращення інвестиційного клімату в сфері надрокористування Кирилюк та Вайт домовились, що США допоможе створити для України сховище геологічних даних, інформаційної системи управління (ІМS) бази геологічних даних та нафтогазових ресурсів.

Вайт також зауважив, що для українського енергетичного сектору видобуток нафти та газу є важливою складовою. А забезпечення сталого розвитку цього сектору є необхідною умовою енергетичної незалежності України.

Як повідомляється, Агентство США з міжнародного розвитку (англ. United States Agency for International Development, USAID) - незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. Адміністратор Агентства та його заступник призначаються президентом за згодою Сенату і діють в координації з державним секретарем США. Основні напрями роботи Агентства включають в себе підтримку торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров’я, екстрену гуманітарну допомогу, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримку демократії в більш ніж 100 країнах світу.

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.