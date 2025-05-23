Агентство Reuters нашло доказательства падения российской экономики

Как отмечает агентство, объемы грузоперевозок, которые в 2024 году достигли 15-летнего минимума, служат полезным индикатором состояния производственного сектора экспортно-ориентированной экономики России.

В документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, прогнозируется, что РЖД перевезут на 36,7 млн тонн меньше первоначально запланированных на 2025 год 1,24 млрд тонн.

В период с января по апрель 2025 года общий объем грузоперевозок снизился на 6,8% в годовом исчислении.

Причины падения

Жесткая денежно-кредитная политика, при которой ключевая ставка Банка России с октября составляет 21%, привела к замедлению темпов строительства, говорится в документе РЖД.

Высокие ставки также заставили производителей стали сократить объемы погрузки, говорится в сообщении, в частности, "Северсталь", "ММК", "ТМК", НЛМК и Евраз среди компаний, способствующих сокращению объемов грузоперевозок.

Производство стали, экспорт и внутренний спрос упали в 2024 году, согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали. Производство продолжило падать в этом году.

В документе названы усиленные санкции против металлургических, лесных и нефтяных компаний - Газпромнефть, Сургутнефтегаз и Татнефть - как негативный фактор.

Сокращение экспорта древесины, удобрений, металлов и нефтепродуктов в Китай также сказалось на объемах грузоперевозок, говорится в документе. Товарооборот между Россией и Китаем снизился на 7,5% с начала года.

В документе РЖД подчеркивается снижение спроса в других секторах, в частности со стороны алюминиевого гиганта "Русал".

По данным отчета московской консалтинговой компании "Яков и партнеры", экспортные доходы российской черной металлургии, составляющей почти 5% ВВП страны, резко упали из-за потери доступа к высокодоходным рынкам из-за западных санкций.