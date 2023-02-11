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Агентство Moody's дало прогноз продолжительности войны и ее влияния на экономику Украины

Фото: война буде затяжной, прогнозирует Moody's (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Moody's в своем базовом сценарии ожидает, что российско-украинская война будет затяжной, а экономика Украина зарегистрирует небольшое сокращение реального ВВП на 2% в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

По прогнозу агентства, за этим последует умеренное восстановление экономической активности в 2024 году, которое будет обусловлено крупномасштабной реконструкцией.

"Несмотря на высокую степень неопределенности развития военного конфликта, в своем базовом сценарии Moody's ожидает сохранения макроэкономической и финансовой стабильности", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики агентства, война и вызванное ей перемещение значительной части населения (около 20% довоенного населения) увеличили риски для здоровья и безопасности и ограничили доступ к основным услугам и жилью. "Экономический спад, вызванный войной, привел к значительному росту безработицы и бедности. Это будет сказываться на кредитоспособности Украины в течение многих лет, учитывая большие финансовые потребности, которые возникнут в связи с реконструкцией критически важной инфраструктуры", - говорится в в сообщении.

В то же время, структура варрантов с привязкой к ВВП, выпущенных в рамках реструктуризации долга в 2015 году, также представляет фискальный риск в среднесрочной перспективе. В частности, при сценарии сильного роста, вызванного восстановлением, это может привести к большим выплатам по инструментам.

Как сообщало РБК-Украина, международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что война продлится минимум до 2023 года и окажет существенное влияние на финансовую стабильность Украины.

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