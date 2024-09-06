Агентство Fitch повысило рейтинг Украины в национальной валюте после реструктуризации долга

Повышение рейтинга отражает успешное завершение реструктуризации долга Украины в еврооблигациях при продолжении обслуживания ее долговых обязательств в гривне, заявили в агентстве.

Fitch считает, что успешное завершение реструктуризации долга Украины еврооблигациях является лишь частью одного более широкого эпизода реструктуризации, который продолжается, поскольку правительство объявило о приостановке других платежей

"Таким образом, долгосрочный рейтинг Украины останется на уровне "RD" до тех пор, пока Fitch не сочтет, что обмены завершены, а отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов нормализуются", - говорится в сообщении.

Реструктуризация долга

Как отмечает Fitch, 30 августа Украина завершила реструктуризацию непогашенных суверенных еврооблигаций (19,7 млрд долларов) и гарантированного государством долга "Укравтодора" (0,7 млрд долларов) на общую сумму 20,5 млрд долларов (24,3 млрд долларов, включая накопленные проценты за двухлетний мораторий на выплаты по еврооблигациям в августе 2022 года) на восемь еврооблигаций с основным долгом 15,2 млрд долларов.

Fitch присвоило недавно выпущенным облигациям рейтинг "CCC". Это отражает сокращенное обслуживание внешнего долга Украины по облигациям без выплаты основного долга до 2029 года и управляемые купонные выплаты в размере 165 млн долларов (0,1% прогнозируемого ВВП) в 2025 году и 423 млн млрд долларов (0,2% прогнозируемого ВВП) в 2026 году.

Реструктуризация, поддержанная 97% держателей облигаций, приводит к номинальному сокращению на 37% и значительному сокращению обслуживания долга в долгосрочной перспективе (оценочная экономия в размере 22,8 млрд долларов до 2033 года). Fitch прогнозирует, что общий государственный долг составит 89,6% ВВП в 2024 году(без учета реструктуризации других коммерческих обязательств), что ниже прогноза в 92,5% при пересмотре в июне, в результате операции по обмену долга.

Fitch отмечает, что Украина все еще находится в процессе реструктуризации внешнего коммерческого долга, не связанного с облигациями, и в конце августа правительство распорядилось о временной приостановке платежей по задействованным инструментам. К ним относятся внешний коммерческий кредит (Cargill 0,7 млрд долларов, платежи приостановлены с 3 сентября 2024 года), гарантированные государством еврооблигации Укрэнерго (825 млн долларов, платежи приостановлены с 9 ноября 2024 года) и варранты ВВП (платежи приостановлены с 31 мая 2025 года). Ожидается, что приостановка обслуживания долга продлится до конца процесса реструктуризации долга