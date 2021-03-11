RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Агентство ЄС з ліків сьогодні дасть рекомендації по використанню AstraZeneca

Автор: Юлія Струк

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у четвер, 11 березня, у другій половині дня дасть рекомендації по використанню вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Раніше її використання призупинила Данія.

Про це повідомляє ресурс nos.nl.

У відповідь на рішення Данії призупинити вакцинацію AstraZeneca Netherlands заявила, що знаходиться в тісному контакті з ЕМА.

"Не нам вирішувати чи давати поради по використанню вакцин. Це те, про що говорять органи охорони здоров'я", - заявили в компанії.

Рекомендації від агентства ЄС очікуються у другій половині дня.

"У другій половині дня Європейське агентство з лікарських засобів EMA випустить рекомендації по використанню вакцини AstraZeneca. EMA вивчає сьогоднішній ранковий данський звіт про проблеми зі згортанням крові після ін'єкції британо-шведської вакцини", - зазначає видання.

Нагадаємо, вранці стало відомо, що Данія призупиняє вакцинацію від COVID препаратом компанії AstraZeneca після випадку утворення тромбів після вакцинації.

Як писало РБК-Україна, раніше Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що немає доказів зв'язку AstraZeneca з летальним випадком в Австрії.

Однак кілька країн, у тому числі Латвія, призупинили використання цієї вакцини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзвакцинаціяКоронавірус
Читайте також
Авіакомпанія Air Serbia приступила до тестування COVID-паспорта
Данія припиняє вакцинацію від COVID препаратом AstraZeneca. В чому причина
Прогноз погоди