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Агентство ЄС з ліків сьогодні дасть рекомендації по використанню AstraZeneca

Новость на русском → Євросоюз, Четвер 11 березня 2021 14:19
Агентство ЄС з ліків сьогодні дасть рекомендації по використанню AstraZeneca Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у четвер, 11 березня, у другій половині дня дасть рекомендації по використанню вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Раніше її використання призупинила Данія.

Про це повідомляє ресурс nos.nl.

У відповідь на рішення Данії призупинити вакцинацію AstraZeneca Netherlands заявила, що знаходиться в тісному контакті з ЕМА.

"Не нам вирішувати чи давати поради по використанню вакцин. Це те, про що говорять органи охорони здоров'я", - заявили в компанії.

Рекомендації від агентства ЄС очікуються у другій половині дня.

"У другій половині дня Європейське агентство з лікарських засобів EMA випустить рекомендації по використанню вакцини AstraZeneca. EMA вивчає сьогоднішній ранковий данський звіт про проблеми зі згортанням крові після ін'єкції британо-шведської вакцини", - зазначає видання.

Нагадаємо, вранці стало відомо, що Данія призупиняє вакцинацію від COVID препаратом компанії AstraZeneca після випадку утворення тромбів після вакцинації.

Як писало РБК-Україна, раніше Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що немає доказів зв'язку AstraZeneca з летальним випадком в Австрії.

Однак кілька країн, у тому числі Латвія, призупинили використання цієї вакцини.

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