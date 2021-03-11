Агентство ЄС з ліків сьогодні дасть рекомендації по використанню AstraZeneca
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у четвер, 11 березня, у другій половині дня дасть рекомендації по використанню вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Раніше її використання призупинила Данія.
Про це повідомляє ресурс nos.nl.
У відповідь на рішення Данії призупинити вакцинацію AstraZeneca Netherlands заявила, що знаходиться в тісному контакті з ЕМА.
"Не нам вирішувати чи давати поради по використанню вакцин. Це те, про що говорять органи охорони здоров'я", - заявили в компанії.
Рекомендації від агентства ЄС очікуються у другій половині дня.
"У другій половині дня Європейське агентство з лікарських засобів EMA випустить рекомендації по використанню вакцини AstraZeneca. EMA вивчає сьогоднішній ранковий данський звіт про проблеми зі згортанням крові після ін'єкції британо-шведської вакцини", - зазначає видання.
Нагадаємо, вранці стало відомо, що Данія призупиняє вакцинацію від COVID препаратом компанії AstraZeneca після випадку утворення тромбів після вакцинації.
Як писало РБК-Україна, раніше Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що немає доказів зв'язку AstraZeneca з летальним випадком в Австрії.
Однак кілька країн, у тому числі Латвія, призупинили використання цієї вакцини.