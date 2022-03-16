Агентство з авіаційної безпеки ЄС призупинило дію ліцензій для російських компаній

Як зазначили у відомстві, EASA прийняли рішення про зупинення дії всіх сертифікатів, якщо власник сертифіката знаходиться або проживає в Росії, або іншим чином підпадає під санкції.

"Йдеться про ліцензії авіаперевізників на продукцію, запчастини, прилади, ліцензії на технічне авіаобслуговування, а також ліцензії тренувальних центрів для організацій і тренувальних пристроїв для імітації польотів", - розповіли у міністерстві.

Відкликання ліцензії стало одним із кроків з втілення стратегії глобальної транспортної ізоляції російських окупантів, яка послідовно реалізується Мінінфраструктури спільно з міжнародними партнерами.

Відтепер літаки без відповідних сертифікатів не мають права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС, зупинена дія ліцензії для низки підприємств, які надають технічне обслуговування авіатехніки росіян, а також поставлено на паузу приймання і розгляд нових заявок на сертифікацію, що надійшли від організацій країни-агресора.

"Серед компаній із призупиненими ліцензіями є найбільші російські авіаперевізники, такі як "Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії", "Азур" тощо… Також зупинені сертифікати виготовлених у Росії повітряних суден Ту-204 і Superjet 100", - зазначили у відомстві.

Завдяки цим рішенням робота російських авіакомпаній в межах Євросоюзу унеможливлена, а наслідки ці компанії відчуватимуть і поза просторами ЄС.

"Головний авіарегулятор Європи, фактично, розриває усі зв’язки з російським авіаринком і ставить під серйозний сумнів його можливості щодо виконання безпекових гарантій", - йдеться у повідомленні.

Це не перші санкції, які були введені ЄС проти агресора. Зокрема, 26 лютого Євросоюзом було заборонено надавати технічну допомогу чи інші послуги, пов’язані з товарами та технологіями, придатними для використання в авіації чи космічній промисловості.