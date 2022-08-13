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Агентства S&P і Fitch знизили рейтинг України в іноземній валюті

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Київ, Субота 13 серпня 2022 01:34
Агентства S&P і Fitch знизили рейтинг України в іноземній валюті Фото: S&P і Fitch знизили рейтинг України в іноземній валюті (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Рейтингові агентства S&P і Fitch знизили рейтинг України в іноземній валюті. Аналітики вважають, що реструктуризація боргу може бути проблемною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

S&P знизило рейтинг України в іноземній валюті до SD/SD з CC/C.

"Враховуючи оголошені умови реструктуризації і відповідно до наших критеріїв, ми розглядаємо угоду як проблемну і рівнозначну дефолту", — йдеться в повідомленні рейтингового агентства.

Fitch знизило довгостроковий рейтинг країни в іноземній валюті з C до RD, оскільки вважає відстрочку виплати боргу завершенням обміну проблемного боргу.

У S&P також заявили, що макроекономічний і фіскальний стрес, викликаний вторгненням Росії в Україну, може послабити здатність уряду України залишатися в курсі своїх боргових зобов'язань у національній валюті, і знизило рейтинг країни в національній валюті до CCC+/C з B-/B.

Нагадаємо, дати відстрочку за зовнішнім боргом Україна попросила кредиторів ще наприкінці липня. РБК-Україна розповідало деталі пропозиції Кабміну.

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