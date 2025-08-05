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Агенты "Атэш" разведали завод по производству ПВО под Москвой (фото)

Вторник 05 августа 2025 15:04
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Агенты "Атэш" разведали завод по производству ПВО под Москвой (фото) Фото: агенты "Атэш" разведали завод по производству ПВО под Москвой (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Агенты "Атеш" исследовали Мытищинский машиностроительный завод под Москвой, который производит комплексы ПВО для российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

"Наши агенты изучили Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ) - одно из ведущих предприятий, обеспечивающих российскую армию гусеничной техникой. Именно здесь изготавливаются шасси для зенитных комплексов "Бук-М1-2", "Тор-М1", "Тунгуска-М1", - отметили в "Атэш".

Сообщается, что завод обладает развитой производственной базой: механосборочными, термогальваническими цехами и участками по обработке материалов. Предприятие входит в структуру АО "Концерн "Калашников" и работает на нужды Минобороны РФ.

Агентам удалось получить информацию о цехах, производственной загрузке и сотрудниках, привлеченных к оборонным заказам. Вся информация уже передана Силам обороны Украины.

Что известно о ММЗ

Мытищинский машиностроительный завод - одно из ведущих предприятий России, работающих в области транспортного машиностроения. До 2009 года завод находился в составе вагоностроительного предприятия.

Мытищинский машиностроительный завод был основан еще в 1897 году. В 2016 году контроль над ММЗ переходит к концерну "Калашников", который выкупил 100% акций завода.

С 17 сентября 2014 года предприятие внесено в санкционные списки США и Канады. В 2021 году оно также было внесено в санкционный список Украины. Кроме того, 19 мая 2023 года из-за нападения России на Украину предприятие попало под блокирующие санкции США "за связь с активизацией усилий РФ по разработке оружия и связанных с ним систем".

РФ строит новое кольцо ПВО вокруг Москвы

Ранее сообщалось, что россияне пытаются укрепить систему противовоздушной обороны на фоне регулярных атак дронов на объекты в Москве и Подмосковье. Для этого строят десятки новых позиций ПВО.

Новые позиции ПВО расположены вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги и дублирующей ее "малой бетонки" - окружной дороги на расстоянии примерно 50 километров от Москвы.

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