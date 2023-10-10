Агента РФ отправили в тюрьму за передачу информации о позициях ВСУ под Купянском

Детали дела

Житель пгт Купянск-Узловой активно помогал российским военным. Мужчина ездил по территории Купянского района, контролируемой украинскими военными, и собирал информацию о расположении военной техники и личного состава.

Он передавал врагу данные через чат в Телеграмм текстом или видео. Информацию присылал с указанием количества, вида техники и направления на местности.

Фото: Предатель (gp.gov.ua)

Также мужчина фиксировал последствия вражеских ударов по жилым секторам и отправлял в чат со словами "нормально шороху навели там".

Суд отправил мужчину в тюрьму

В судебном заседании полностью признал свою вину и искренне раскаялся.

Суд признал гражданина виновным в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают задерживать предателей в Украине

Сегодня стало известно, что СБУ задержала в Запорожье двух агенток ФСБ, которые "охотились" на ПВО. Кроме того, одна из них вела "дружеские" разговоры с бойцами ВСУ и "сливала" врагу.

Также СБУ и ДБР задержали в Киевской области бизнесмена, перечислившего боевикам так называемой "ДНР" более 15 млн гривен. Он "работал" не сам, его сообщников нашли в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.