Агент розвідки РФ, який працював в "Укроборонпромі", отримав 9 років в'язниці

Агент російської військової розвідки, який працював на одному з підприємств державного концерну "Укроборонпром", засуджений до дев'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Встановлено, що житель Запоріжжя був завербований в 2014 році в окупованому Криму кадровим співробітником Генштабу Збройних сил РФ для підтримки ідей так званого "російського світу", за що отримував грошову винагороду.

Зловмисник збирав для російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного ОПК і соціально-політичну обстановку в регіоні. Зібрані розвіддані він посилав через відпрацьовані йому офіцером ГУ ГШ ЗС РФ канали електронного зв'язку, а також передавав під час особистих зустрічей на території РФ, Білорусі і тимчасово анексованого Криму.

Правоохоронці затримали чоловіка під час перетину державного кордону з матеріалами розвідувального характеру та вилучили прихований магнітний носій інформації, на якому містилися зібрані розвідувальні відомості.

Шевченківський районний суд міста Києва визнав фігуранта справи винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Під час проведення досудового розслідування агент визнав свою провину і підписав угоду між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості.

Нагадаємо, в Запоріжжі викрили агента російського Головного управління розвідки, який працював на стратегічному завод "Мігремонт" і передавав Росії секретні дані.