В Африці на тлі війни в Україні заговорили про власне виробництво зерна

Рамафоса зазначив, що останній спад пропозиції зерна повинен надихнути африканські країни збільшити виробництво продовольства та зменшити залежність від імпорту.

Він сподівається, що угода про розблокування українських портів у Чорному морі полегшить світовий дефіцит продовольства.

"Чи хочемо ми ще протягом багатьох років покладатися на наше зерно, на наші добрива, на цю частину світу? Чи повинні ми сказати, що цей конфлікт є тривожним дзвінком, як Covid став тривожним дзвінком для багатьох із нас на африканському континенті, щоб почати виробляти власні вакцини?", - сказав він на прес-конференції.

Багато мільйонів людей в Африці та на Близькому Сході покладаються на український експорт зерна, а в різних країнах, таких як Єгипет і Нігерія, ціни на зернові різко зросли в останні місяці, оскільки пропозиція скоротилася.