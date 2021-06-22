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Африканський суд заборонив владі Нігерії переслідувати тих, хто користується Twitter

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Абуджа, Вівторок 22 червня 2021 20:59
Африканський суд заборонив владі Нігерії переслідувати тих, хто користується Twitter Фото: суд заборонив нігерійській владі блокувати Twitter (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд Економічного Співтовариства західноафриканських держав (ЕКОВАС) заборонив влада Нігерії переслідує користувачів Twitter. Таке рішення прийнято до закінчення розгляду позову Нігерійських громадян, які зажадали скасувати блокування соцмережі.

Про це повідомив нігерійський телеканал TV360.

Суд виніс заборонний вердикт після позову, поданого від імені 176 Нігерійських громадян і місцевого правозахисного проекту SERAP. У зверненні стверджується, що блокування Twitter і звинувачення в злочині громадян країни, які користуються соцмережею, "посилили придушення прав людини і незаконно обмежили права нігерійців та інших людей на свободу вираження, доступ до інформації і свободу ЗМІ в країні".

Суд заборонив владі Нігерії застосовувати до користувачів Twitter будь-які заходи, а також залякувати їх, переслідувати або затримувати до винесення за позовом, що оскаржує блокування соцмережі.

Нагадаємо, на початку червня влада Нігерії заблокувала Twitter. Таке рішення уряд країни прийняв після того, як соцмережа приховала пост президента Махаммада Бухарі.

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