Африканский союз станет членом G20 в следующем году, - Reuters

"Большая двадцатка", вероятно, только в следующем году официально предоставит членство Африканскому союзу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает издание, два неназванных индийских источника рассказали, что членство Африканского союза будет одобрено только в следующем году, когда председательствовать в G20 вместо Индии будет Бразилия.

При этом другой источник в комментарии изданию уточнил, что никто из членов "Большой двадцатки" не возражает против такого шага.

Членство Африканского союза в G20

Напомним, сегодня, 7 сентября, в СМИ появилась информация, что "Большая двадцатка" может принять в свои ряды Африканский союз. Такое событие якобы должно было состояться на саммите лидеров G20, который пройдет 9-10 сентября в Индии.

Таким образом, Африканский союз якобы должен получить тот же статус в "Большой двадцатке", что и Евросоюз.

Стоит заметить, что "Большая двадцатка" (G20) - это международная организация, которая состоит из 19 крупнейших экономик мира и Европейского союза. Она была создана в 1999 году для обсуждения и сотрудничества по вопросам мировой экономики и финансов.