Африканский казус. Почему Мали и Нигер порвали с Украиной и при чем здесь Россия

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Почему Мали и Нигер порвали с Украиной и может ли это стать трендом

На этой неделе переходное правительство африканской страны Мали (которое на самом деле является военной хунтой, захватившей власть в результате переворота в 2021 году) объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Через несколько дней аналогичное решение принял и Нигер. Официальной причиной разрыва стала якобы поддержка Украиной повстанцев-туарегов, напавших в конце июля на малийскую армию и наемников из российской ЧВК "Вагнера".

В своем заявлении малийская хунта сослалась на якобы слова представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона, которые якобы признают роль Украины в нападении туарегов, а также на публикацию с этим отрывком эфира в Facebook посольства Украины в Сенегале, якобы демонстрировавшую "поддержку международного терроризма в Мали".

Однако на самом деле ни Юсов, ни украинское посольство никоим образом не поддерживали нападение туагеров на малийскую армию и не заявляли о причастности Киева к этим событиям. Поэтому очевидно, что нападение туарегов и реакция Украины были использованы лишь как ширма, как своеобразный "казус белли" для разрыва дипотношений.

Подвергли критике украинское посольство за эту публикацию и Буркина-Фасо с Сенегалом, последний даже вызвал для объяснений посла Юрия Пивоварова. Но только Мали и Нигер прибегли к такому жесткому решению, как разрыв дипломатических отношений с Украиной. Причиной этому может служить тесная связь этих двух стран с Россией.

Мали после переворота в 2021 году руководит военная хунта (фото: Getty Images)

Мали и Нигер, а также Буркина-Фасо – бывшие французские колонии, в которых после обретения независимости политическая ситуация была очень нестабильной, а в некоторых из них время от времени происходили военные перевороты. Несмотря на это, страны сохраняли тесные отношения с Францией, и только после последних переворотов Мали, Нигер и Буркина-Фасо отвернулись от Парижа в сторону Москвы. Военные хунты заставили французскую армию выйти из стран, в то же время обратились за помощью к России, которая давно зарекомендовала себя "охранником" режимов в странах Африки.

После переворота в 2021 году малийская хунта системно углубляла политический диалог с Россией. В частности, проходили многочисленные визиты руководства Мали в Москву, а военные командующие РФ неоднократно посещали Мали.

"Понятно то, что малийская переходная власть избрала курс на максимальное стратегическое сближение с РФ. Несмотря на ее изоляцию и признание ее государством-агрессором, малийская сторона выбрала для себя Москву как ориентир и считает, что Россия обеспечит мир и стабильность в Мали", – сказал РБК-Украина спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх.

По его словам, обвинения, адресованные Украине, фактически были сделаны мгновенно, и это наталкивает на мысль, что никакие расследования того боевого столкновения не были проведены малийскими властями.

"По политическим мотивам и чтобы угодить Кремлю, были сделаны такие поспешные и недальновидные выводы и сразу принято решение о разрыве дипотношений с Украиной. Действия малийских властей являются отражением российских нарративов и указаний, которые она раздает своим сателлитам в Африке в обмен на обеспечение личной безопасности хунты", – заявил дипломат.

Что же касается Нигера, то его решение, по словам Субха, идет в фарватере всеобщего внешнеполитического курса государств так называемого альянса Сахеля. Этот альянс был создан военными хунтами Мали, Нигера и Буркина-Фасо после ухода из экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), вероятно, под влиянием России, желающей разделить Африканский континент.

В отличие от Мали, Нигер до военного переворота, который произошел в июле прошлого года, был одним из друзей Украины в Африке и поддерживал все украинские резолюции в ООН. В августе 2022 года Нигер даже поддержал Крымскую платформу. Но нигерийская хунта оборвала все связи с Киевом, потому официальный разрыв уже фактически не изменил ситуацию.

Сейчас и Мали, и Нигер придерживаются политического курса, который можно охарактеризовать как изоляционистский, антизападный и пророссийский, а также игнорирующий внутриафриканские интеграционные процессы, пояснил РБК-Украина дипломат. В частности, в причастности к нападению туарегов малайская хунта обвиняла и соседнюю Мавританию. Якобы повстанцы тренировались на ее территории.

Нигер до военного переворота был другом Украины, но хунта сменила курс страны (фото: Getty Images)

Существует еще ряд африканских стран, дружественных к России, которые могли бы пойти по пути малийской и нигерской хунт и разорвать дипотношения с Украиной. К примеру, Центральноафриканская Республика или уже упомянутая ранее Буркина-Фасо. Но, по словам Субха, Украина делает все, чтобы донести рациональное видение происходящего в Африке и показать настроенность и искреннее желание развивать честные и взаимовыгодные партнерские отношения со всеми странами материка.

"Мы всегда говорили о том, что мы открыты к диалогу, мы открыты к сотрудничеству. Поэтому я надеюсь, что другие страны будут учитывать открытую позицию Украины, несмотря на политические преференции. Следовательно, надеюсь, что другие страны, исповедующие подобный Мали и Нигеру внешнеполитический курс, воздержатся от принятия аналогичных мер", – добавил он.

Российские интересы в Африке

Россияне десятилетиями распространяли свое влияние в Африке. Еще во времена Советского союза Москва помогала оружием африканским странам в их борьбе за независимость, а африканские студенты ездили учиться в СССР. Однако сегодня интересы России в Африке исключительно меркантильны – ей нужны ресурсы для ведения войны, а эти ресурсы есть в африканских странах.

Так, уже упомянутый Нигер является девятым в мире по залежам урановой руды, а Мали богата золотом, олово, медью и целым рядом других полезных ископаемых. И эти ресурсы Россия, в частности, с помощью "вагнеровцев", просто разворовывает в обмен на поддержку и защиту режимов этих стран.

"Ни для кого не секрет, что с помощью "Вагнера" Россия разоряет, разворовывает и забирает за бесценок эти природные ресурсы и ископаемые вроде урана, золота или других редкоземельных металлов, чтобы использовать их в своем ВПК, или же продавать для финансирования своей военной машины и продолжение своей агрессии против Украины. Это очевидно, это прямая связь", – сказал Максим Субх.

Россия благодаря наемникам грабит африканские страны (фото: Getty Images)

Кроме того, по словам дипломата, Москва обеспокоена активностью Украины в Африке, поэтому пытается создать собственные пророссийские анклавы для ведения из них антиукраинской и антизападной информационной войны. Однако российские ресурсы в этом плане ограничены, поскольку для многих африканских стран Москва нежелательна и они пытаются сделать все, чтобы предотвратить появление "вагнеровцев" или других российских наемников на своей территории.

"Поэтому Россия действует так, чтобы взять под свой контроль по сути весь пояс Сахеля, который простирается от Мали до Судана. Россия будет пытаться и дальше расшатывать безопасность других стран этого пояса, чтобы фактически взять под контроль и разделить Африку этими своими анклавами от Атлантического до Индийского океана", – объяснил он.

Чего Украина добилась в Африке

После полномасштабного российского вторжения, Украина активизировала налаживание отношений с Африкой, привлекая на свою сторону как можно больше африканских стран. В целом это принесло результаты, ведь значительное количество африканских стран поддерживают украинские резолюции в ООН.

За это время состоялись десятки разговоров между украинским президентом и африканскими коллегами, в прошлом году Киев посетила целая делегация африканских лидеров во главе с главой ЮАР Сирилом Рамафосой, а глава украинского МИД Дмитрий Кулеба совершил уже четвертое турне по Африке.

"За два с половиной года мы открыли Африку больше, чем это было сделано за 30 предыдущих лет со времени независимости Украины. Это уже серьезный шаг вперед", – подчеркнул в разговоре с РБК-Украина Максим Субх.

Одним из важных шагов по усилению украинского присутствия на Африканском материке стало открытие новых посольств. В этом году украинские дипмиссии появились в семи странах Африки, а еще в трех должны открыться до конца года.

"То есть, сейчас у нас есть 17 посольств в государствах Африки, что значительно превышает количество посольств, скажем, соседних с нами европейских стран. До конца года у нас в Африке будет 20 зарубежных дипломатических учреждений", - добавил дипломат.

В то же время, Украина продолжает помогать Африке зерном, в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine, и развивает другие различные виды сотрудничества с африканскими странами, путем интеграции в их экономику и обмена опыта, полезного для них.

"И, безусловно, важный ежедневный трек – это противодействие распространению российской пропаганды в Африке", – добавил Субх.

По этому треку, как рассказал дипломат, украинская сторона работает с журналистскими кругами и неправительственными организациями, чтобы рядовые африканские граждане больше понимали сущность и природу захватнической войны России против Украины.

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Несмотря на разрыв дипломатических отношений со стороны Мали и Нигера, в Африке все еще значительное количество дружественных к Украине стран, которые стоят на украинской стороне в ООН и поддерживают украинскую формулу мира. Так что эта, конечно, неприятная для африкано-украинских отношений ситуация, вряд ли существенно пошатнет позиции Украины в Африке, как бы этого ни желала Москва.

При подготовке материала использовались заявления правительств Мали и Нигера, министерств иностранных дел Сенегала и Буркина-Фасо, комментарий спецпредставителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максима Субха.