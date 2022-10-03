Африканское турне усилит позиции Украины на Глобальном Юге

Украинская дипломатия системно работает над усилением международной коалиции в поддержку нашего государства, расширением географии друзей и партнеров Украины. Ведь интересы Украины как проактивного и субъектного игрока находятся во всех регионах, включая Африку, Ближний Восток, Азию и Латинскую Америку.

Именно поэтому во исполнение поручения Президента Зеленского я отправился в первое в истории украинской дипломатии турне главы МИД Украины по странам Африки. Почему усиление сотрудничества с африканскими партнерами является нашим приоритетом?

Важно, чтобы в противостоянии российской агрессии Украину поддерживали не только наши традиционные союзники, но государства так называемого Глобального Юга. Это новый термин, обозначающий государства за пределами евроатлантического пространства: Азию, Африку, Латинскую Америку.

Для достижения дипломатических результатов на этом фронте требуется системная работа на основе долгосрочного стратегического видения. У Украины есть такое видение и воля к его воплощению. Поэтому мы уже активно привлекаем африканских и азиатских коллег к инициативам по всеобъемлющей поддержке Украины и мировой стабильности, находим точки соприкосновения и общие интересы.

К примеру, расширяем коалицию в защиту Черноморского зернового коридора с привлечением азиатских и африканских государств, которые критически заинтересованы в получении украинского зерна.

Не подвергая сомнению принадлежность Украины к коллективному Западу и курсу на членство в ЕС и НАТО, нам крайне важно выйти за пределы евроатлантического пространства и обеспечить глобальную поддержку Украины среди условно нейтральных стран Африки и других континентов. Особенно на фоне очередных путинских угроз, гибридной мобилизации, ядерного шантажа, фейковых псевдореферендумов и позорных попыток аннексии, не достигших даже пропагандистских целей.

Международная поддержка – один из ключевых факторов нашей будущей победы. Украинские дипломаты работают 24/7, чтобы активизировать взаимодействие с африканскими коллегами даже несмотря на то, что условия обеспечения их работы пока являются едва ли не самыми плохими по сравнению с коллегами в других странах. Еще в начале 2022 года, перед началом великой войны, мы в МИДе разработали по поручению Президента Зеленского первую в украинской истории Африканскую стратегию. И она уже приносит Украине реальные и ощутимые результаты, укрепляет авторитет и международное влияние нашего государства.

Опасность голода в Африке считалась одним из глобальных последствий российской агрессии против Украины (фото: Getty Images)

Как это часто бывало, мы постепенно меняем "нет" на "да" в жизненно важных для Украины вопросах. Там, где встречали стену недоразумения, выходим на общие решения в интересах нашего государства и партнеров. Укрепление поддержки Украины среди государств Африки значительно усугубит наши позиции на глобальной арене.

Кремль должен получить жесткое противодействие всему миру в ответ на использование энергоресурсов и продовольствия в качестве оружия. Тактика государства-террориста ясна: до кого не можем дотянуться ракетами, до тех, кто дотянется голодом и холодом. Но мы не дадим российским террористам добиться их целей. Больше дипломатического давления, больше санкций, больше оружия для наших воинов, больше поддержки Украины на всех уровнях и площадках. Африканская стратегия Украины является одним из элементов, который поможет быстрее и эффективнее достичь этих целей.

Последняя речь Путина продемонстрировала его реальные намерения. Российский тиран апеллировал не к нам с вами, не в Европу и Северную Америку. Он обращался исключительно к Глобальному Югу. Это означает, что Россия уже не надеется на "полезных идиотов" на Западе или хрупкую позицию некоторых европейских политиков.

Своими лживыми заявлениями об "антиколониализме" и "новых центрах силы" Путин пытается найти опору в Африке, Азии и Латинской Америке. Российский диктатор хватается за эту последнюю возможность. Как говорят: "И за соломину ухватится — тот, кто топится".

Важно, чтобы Москва не получала никакого содействия со стороны нейтральных стран. Ибо любая неуверенность наших коллег дает русскому фашизму простор для взрывной работы. Никаких союзников, никаких контрактов и денег для российских убийц. Ни одного спокойного места на планете. Мы об этом позаботимся.

Африка, Ближний Восток, Азия, Латинская Америка – это новый дипломатический фронт в противостоянии полномасштабной российской агрессии. Ведь мировая политика и принятие решений сконцентрированы не только в странах НАТО и ЕС, невзирая на их стратегическую важность для Украины.

Роль и влияние Глобального Юга растет. Украина воспользуется возможностью для утверждения своих стратегических позиций, усиления взаимовыгодного экономического партнерства с африканскими странами.

Нужно лишить Россию всех козырей и инструментов, позволяющих ей продолжать захватническую войну. Будем сужать коридор возможностей для Москвы, пока российские негодяи не смирятся с единственной опцией: деоккупация всех украинских территорий, репарации, ответственность за преступления.

В то же время, будем расширять коридор возможностей для Киева. Африканское направление несет новые возможности для усиления Украины, новые возможности украинского бизнеса, новые возможности украинской военной экономики. Ибо современная война это противостояние не только военных, но и экономических потенциалов.

В прошлом году МИД запустил платформу максимального содействия украинским экспортерам NAZOVNI. Это электронный кабинет для украинского бизнеса, работающий по принципу "единого окна". К нему подключены все украинские посольства и консульства. NAZOVNI помогает украинским производителям и поставщикам выходить на внешние рынки. Усиление украинской торговли – это важный вклад в победу Украины и восстановление нашей экономики.

К цифровой системе уже присоединились 662 компании из разных отраслей, и количество заявок стремительно растет. Украинские дипломаты активно помогают им. Кстати, вместе со мной в турне будут находиться представители украинского бизнеса, которым интересны африканские рынки, и проявившие интерес поучаствовать в турне.

Я, как министр, готов помогать каждому украинскому бизнесу в выходе на новые рынки, если ответный бизнес будет создавать в Украине рабочие места и будет заводить валютные поступления в украинскую экономику.

Важный момент: мы не стремимся только дружить против Москвы. Мы стремимся дружить с Африкой. Это принципиальное различие между нашей и российской дипломатией, которая стремится только к одному — разделять и властвовать.

Украинское зерно (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Большинство африканских партнеров сочувствуют Украине, но заняли позицию, которую можно описать словами "Не наша война". Мы активно убеждаем их, что пересидеть эту войну не удастся никому, потому что российская агрессия против Украины является глобальной угрозой.

Призываем африканских партнеров к реальным действиям в поддержку Украины и международной безопасности. Для этого используем два ключевых месседжа.

Первый: 24 февраля Россия атаковала не только Украину, но и международный порядок и устав ООН. Если Путин восторжествует, его пример вдохновит всех в мире, кто хочет менять границы силой, захватывать чужие суверенные территории. В Африке, как и других регионах, хватает подобных проблем. Если можно России, то почему нельзя другим? Лучше помочь Украине сегодня и защитить международный мир, безопасность и территориальную целостность всех.

Второй: Россия шантажирует Африку и другие регионы голодом, чтобы добиться своих империалистических целей. Это не ваша война? А какими будут последствия продовольственного шантажа для вашей страны, критически нуждающейся в украинском зерне? Голодные игры Москвы могут повлечь за собой гибель людей, политическую и экономическую катастрофу в регионе, эхо которой услышит и почувствует весь мир.

Украина является надежным гарантом продовольственной безопасности. Благодаря усилиям нашего государства Турции и ООН удалось запустить Черноморскую зерновую инициативу. Путин уже пытается ее дискредитировать и подвергнуть сомнению. Россия ради эскалации попытается сорвать зерновое соглашение и снова повысить риски для Африки и других регионов.

Эти ключевые доводы работают и постепенно меняют оптику наших африканских партнеров. Важно, что мы максимально учитываем контекст и апеллируем к особым запросам каждой африканской страны. Доказываем, что поддержка Украины и противодействие российским вызовам безопасности отвечает прагматическим интересам африканского сообщества.

Там, где нет украинского присутствия и проактивной позиции нашего государства, будет присутствие и деструктивное влияние России. Для победы Украины важна позиция всех международных партнеров, глобальная поддержка нашего государства в восстановлении справедливого миропорядка.

Смена позиции африканских, латиноамериканских, азиатских стран будет существенным преимуществом Украины и важным сигналом для Москвы — поражение и возмездие неизбежны.

Россия осознает стратегическое значение Глобального Юга. Именно с этим связаны цинические попытки империалиста Путина позиционировать себя как "лидера антиколониального движения". Но украинская дипломатия уже перешла в контрнаступление и наносит удары на опережение.

Битва за Украину, за нашу свободу, за безопасность мира идет на всех континентах. Линия фронта лежит в сердце и сознании каждого человека. Приверженность африканских стран критически важна для нашей победы и утверждения Украины как проактивного и глобального игрока, который вместе с партнерами формирует и поддерживает архитектуру безопасности мира.

После 7 месяцев ужасных испытаний и героизма украинцев никакая другая роль не отвечает нашему потенциалу и вкладу в глобальную безопасность. Война России против Украины касается каждого, поэтому беспрецедентная агрессия Москвы должна получить максимально жесткий и консолидированный ответ всего мира.

Эти позиции единодушно разделяют западные партнеры Украины. Должны донести сигнал всем ответственным и прагматическим странам за пределами евроатлантического пространства. Приближаем победу нашего государства на дипломатическом фронте: в Европе, Северной Америке, Африке, Азии и других регионах. Продолжаем работать, чтобы Украина играла ключевую роль в развитии послевоенного миропорядка.