В Афінах стався сильний землетрус

Євро-Середземноморський інститут інформує, що в Афінах стався землетрус магнітудою 5,3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Ekathimerini.

Вказано, що епіцентр був зафіксований за 23 км на північний захід від Афін. Землетрус стався о 14:30 за місцевим часом.

"Землетрус (в Афінах, - ред.) мав магнітуду 5,3", - вказує видання.

При цьому зараз інформації про постраждалих або завдану шкоду немає. Разом з тим повідомлялося про вимкнення світла в деяких районах центру Афін.

Нагадаємо, 14 липня в Австралії поблизу пляжного курорту Брум стався потужний землетрус магнітудою у 6,9 балів. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 33 км, майже в 203 км від узбережжя курортного міста Брум, що на заході Австралії.

Як писало РБК-Україна раніше, в американському штаті Каліфорнія протягом 4 і 5 липня сталося відразу два потужних землетруси. Епіцентри підземних поштовхів знаходилися у пустелі Мохаве, що на півдні американського штату. В результаті землетрусів постраждали 15 осіб. Влада оголосила надзвичайний стан.