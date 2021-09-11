Афганці почали отримувати погрози від талібів за евакуацію і допомогу США

За словами одного з високопоставлених чиновників, афганці, яких тренувало ЦРУ, допомогли втекти з Афганістану близько 2 тис. американців і близько 5,5 тис. співробітників посольств, громадян третіх країн і афганських громадян.

Чиновник зазначив, що більшість цих бійців під час захоплення "Талібаном" влади в Афганістані перебували на півдні країни, але прибули в Кабул, щоб допомогти Сполученим Штатам з евакуацією.

Він стверджує, що таліби встановили особи деяких з них і тепер погрожують розправою їм і членам їхніх сімей.

Інші держслужбовці зазначили, що без допомоги цих людей евакуюватися з Афганістану було б значно важче.

Washigton post не пише, скільки таких афганців, але відзначає бюрократичні труднощі, з якими вони стикаються при переселенні в США.