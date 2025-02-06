Талибы совершили рейд на женскую радиостанцию в Афганистане и арестовали сотрудников

Власти "Талибана" продолжили атаку в Афганистане, проведя обыск в офисе женской радиостанции Radio Begum. Изъяли оборудование и арестовали двух сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

Руководство радиостанции заявило, что арестованные мужчины не занимали руководящих должностей, и призвало к их немедленному освобождению.

В то же время Министерство информации "Талибана" сообщило, что вещание станции приостановлено из-за "многочисленных нарушений", в частности трансляции контента зарубежных телеканалов.

Давление на независимые СМИ

Radio Begum начало свою работу 8 марта 2021 года, стало одним из немногих медиа в стране, которые создают контент специально для женщин. В эфирах звучали образовательные программы, телефонные консультации и даже аудиокниги.

После прихода к власти талибов в августе 2021 года давление на СМИ, работающие с женской аудиторией, значительно усилилось. По данным организации по контролю за свободой информации с начала 2024 года режим уже закрыл по меньшей мере 12 независимых афганских медиа.

Талибы ввели жесткие ограничения для женщин в общественной жизни. Им запрещено посещать школы и университеты, они вытеснены с большинства рабочих мест, а те немногие, кто остается в телеэфирах, обязаны появляться в никабах, закрывающих все лицо, кроме глаз.

В 2024 году основательница Radio Begum Хамида Аман, живущая в Париже, запустила спутниковый канал Begum TV, чтобы афганские женщины и девочки могли получать образование дистанционно. Однако любые инициативы, направленные на поддержку женщин, в стране подавляются.

В декабре 2024 года власти "Талибана" закрыли телеканал Arezo TV, задержав семерых сотрудников. Тогда Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока обвинило его в "предательстве исламских ценностей".