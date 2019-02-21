В Афганістані від вибуху закладеної біля дороги бомби загинули мирні жителі

Жодне терористичне угрупування не взяло відповідальність за вибух

В Афганистане шесть мирных жителей были убиты после того, как их автомобиль подорвался на придорожной бомбе в восточной провинции Лагман. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщил представитель губернатора провинции Асадулла Давлатзай, жертвы ехали в район Каргай, когда взорвалась бомба 19 февраля.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за это нападение. Однако власти Афганистана заявляют, что боевики "Талибана" регулярно устанавливают взрывчатку для афганских и иностранных сил безопасности. Бомбы часто убивают или калечат мирных жителей.

Согласно ежеквартальному отчету Миссии ООН по содействию Афганистану, в период с января по сентябрь 2018 года было убито около 2800 гражданских лиц и более 5200 ранены.

Напомним, 19 февраля в сирийском Идлибе, который на данный момент остается под контролем исламистов, произошел двойной теракт. Известно о гибели не менее 24 человек.