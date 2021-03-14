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В Афганістані вибухнуло заміноване авто: вісім загиблих, понад 50 поранених

Автор: Даша Харченко

На заході Афганістану вибухнув замінований автомобіль. Внаслідок інциденту загинули вісім осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Ще 54 особи дістали поранення. Уточнюється, що серед поранених - семеро поліцейських.

Вибух стався пізно ввечері в п'ятницю, 12 березня, в місті Герат.

За словами представника МВС країни Тарека Аріана, бойовики підірвали начинений вибухівкою автомобіль біля контрольно-пропускного пункту.

Крім того, вибухом було пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків.

Раніше повідомлялось, що держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував скликати конференцію під егідою ООН для формування афганського уряду разом з представниками "Талібану". Конференція, повинна бути скликана в Туреччині.

Також РБК-Україна писало, що Сполучені Штати переглянуть мирну угоду, досягнуту з талібами при адміністрації 45-го президента Дональда Трампа. США, зокрема, планують зробити оцінку того, чи виконував Талібан свої зобов'язання щодо розриву зв'язків з терористичними групами.

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