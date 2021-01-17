В Афганістані на вихідних сталися два потужні землетруси

Сейсмологи зафіксували в Афганістані землетруси магнітудою 5,5 та 6. Перший відбувся ввечері в суботу, 16 січня.

Про це інформує сайт Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Епіцентр землетрусу був розташований у 42 км на південь від населеного пункту Джурм в провінції Бадахшан на північному сході країни.

Його осередок знаходився на глибині 185 км. Поштовхи ймовірно відчувалися у Таджикистані і Пакистані.

Дані про можливі жертви і руйнування не надходили.

Крім того, мережа сейсмічних станцій Казахстану сьогодні вночі зареєструвала землетрус магнітудою 6 на території Афганістану.

Епіцентр був розташований у 823 км на південний захід від Алма-Ати на території Афганістану. Зазначено, що в Шимкенті відчувався землетрус магнітудою 2-3. Відомостей про жертви і руйнування також поки не надходило.

Нагадаємо, станом на 15 січня в Індонезії в результаті землетрусу загинули щонайменше 42 людини. Поранення отримали понад 600 жителів регіону.

Як писало РБК-Україна, в ніч на 15 січня на індонезійському острові Сулавесі стався сильний землетрус магнітудою 6,2 бала. Спочатку повідомлялося про сім жертв землетрусу і понад 600 поранених. Пізніше число жертв збільшилося до 26. При цьому в місті Мамуджу була повністю зруйнована лікарня.