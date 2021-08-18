В Афганістані збільшилася кількість загиблих на мітингу проти талібів

В афганській провінції Нангархар таліби обстріляли мітингувальників на підтримку національного прапора. В результаті загинули три людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

Повідомляється, що протестувальники чинили опір заміні державного прапора Афганістану на прапор талібів.

"Ми знаємо, що вони знову підняли прапор на площі в Джелалабаді. Були зіткнення з талібами з повідомленнями про стрілянину, а також що кілька людей були вбиті і поранені", - повідомив репортер Al Jazeera Роб Макбрайд

Репортер місцевого інформаційного агентства Бабрак Амірзада повідомив, що він і телеоператор іншого агентства були побиті талібами, коли вони намагалися висвітлювати протест.