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В Афганістані вбили двох американських військових

Новини » Надзвичайні події    22.03.2019 - 11:02
В Афганістані вбили двох американських військових
Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Подробиці інциденту поки не повідомляються

Під час проведення операції в Афганістані 22 березня загинули двоє американських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місії НАТО "Рішуча підтримка".

При цьому імена загиблих в Афганістані військових США не розголошуються, поки не сповіщено їх родичів. В даний час подробиці інциденту не повідомляються.

Відзначимо, місія американських військових направлена до Афганістану для допомоги місцевій армії, яка бореться з талібами.

Нагадаємо, вчора в столиці Афганістану Кабулі під час святкування персидського Нового року сталося шість вибухів. В результаті терактів загинули шість осіб, ще 23 отримали поранення.

Вибухи біля мечеті влаштував терорист-смертник. У Міністерстві внутрішніх справ Афганістану повідомляють, що в районі мечеті Карт-е-Сакхи, де проживають переважно мусульмани-шиїти, прогриміли три вибухи.

Перші два вибухи сталися біля житлових будинків. Третій вибух стався біля лікарні Алі-Абад в околицях району проживання шиїтів. Відзначимо, шиїти в Афганістані знаходяться в меншості, вони неодноразово зазнавали нападів з боку угрупувань сунітів.

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